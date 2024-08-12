Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından suikastla öldürülmesi sonrası iki ülke arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı beklenirken ABD'den de çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceğini açıkladı.
Orta Doğu'da İran- İsrail gerilimi tırmanırken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceği bildirildi.
İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e yaptığı suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi. İran'ın misilleme saldırısı beklenirken ABD'den de açıklama geldi.
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