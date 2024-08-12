Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir

Orta Doğu'da İran- İsrail gerilimi tırmanırken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceği bildirildi.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e yaptığı suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi. İran'ın misilleme saldırısı beklenirken ABD'den de açıklama geldi.

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