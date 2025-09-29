Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki "Gazze" görüşmesinden anlaşma çıktı. Netanyahu, Trump'ın Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıkladı.

HAMAS: TRUMP'IN GAZZE PLANI HENÜZ ELİMİZE ULAŞMADI

Hamas'tan da ilk açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, Trump'ın Gazze planı ile ilgili, "Henüz elimize ulaşmadı." açıklamasını yaptı.

İŞTE TRUMP'IN GAZZE PLANI

Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin ayrıntılar Beyaz Saray tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK"

Planda "İsrail Gazze'yi işgal, ilhak etmeyecek, bölge silahsızlandırılacak. Rehineler iade edilecek. İki taraf da öneriyi kabul ederse savaş derhal sona erecek. Gazze'de geçiş dönemine Trump başkanlık edecek" maddeleri yer aldı.

HARİTA DA PAYLAŞILDI

Ayrıca, İsrail'in Gazze'den geri çekilmesini öngören harita da paylaşıldı. Haritada yer alan renklerin ne anlama geldiği ve söz konusu harita şöyle:

Mavi hat: İsrail ordusunun mevcut kontrol hattı

Sarı hat: 1. geri çekilme hattı

Kırmızı hat: 2. geri çekilme hattı

Çizgili bölge: 3. çekilme / İsrail güvenli bölgesi

İŞTE O MADDELER

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu 20 maddelik Gazze planının maddeleri şöyle:

Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikallikten arındırılmış ve terörden uzak bir bölge olacak.

Gazze, halkının yararına yeniden inşa edilecek.

Her iki taraf da teklifi kabul ederse, savaş derhal sona erecek; İsrail güçleri tüm operasyonlarını durduracak ve aşamalı olarak Gazze'den çekilecek.

İsrail anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonra 48 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.

Rehineler teslim edildikten sonra İsrail, müebbet hapis cezası alan birkaç yüz Filistinli güvenlik tutuklusunu ve savaşın başlangıcından bu yana gözaltına alınan 1.000'den fazla Gazzeliyi, ayrıca birkaç yüz Filistinlinin cenazesini serbest bırakacak.

Rehineler iade edildikten sonra, barış içinde birlikte yaşamaya bağlılık gösteren Hamas üyelerine af tanınacak; Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı verilecek.

Bu anlaşma kabul edildikten sonra Gazze'ye Ocak 2025 rehine anlaşmasında belirlenen seviyelerin altında olmayacak bir seviyede yardım akacak - günde 600 yardım tırı, kritik altyapının onarımı ve enkaz kaldırma ekipmanlarının girişine izin verilmesi.

Yardımlar, İsrail ve Hamas'ın müdahalesi olmadan, BM ve Kızılay tarafından, ayrıca İsrail ya da Hamas ile bağlantısı olmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.

Gazze, halkın günlük hizmetlerini sağlamakla görevlendirilecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek. Komite, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare içinde kuracağı yeni bir uluslararası yapı tarafından denetlenecek. Bu yapı, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşasının finansmanına yönelik bir çerçeve oluşturacak.

Gazze'yi yeniden inşa etmek için modern Orta Doğu şehirleri inşa etmekte deneyimli uzmanların bir araya getirilmesini ve yatırım çekmeye, istihdam yaratmaya yönelik mevcut planların dikkate alınmasını içeren bir ekonomik plan oluşturulacak.

Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilecek indirimli gümrük vergileri ve erişim oranlarıyla bir ekonomik bölge kurulacak.

Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak; ancak ayrılmayı tercih edenlerin geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca, Gazzeliler'in bölgede kalmaları teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.

Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Tüneller de dahil olmak üzere tüm saldırı amaçlı askeri altyapının yok edilmesi ve inşa edilmesine son verilmesi taahhüt edilecek. Gazze'nin yeni liderleri komşularıyla barış içinde birlikte yaşamayı taahhüt edecek.

Bölgesel ortaklar, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların yükümlülüklerine uymasını ve Gazze'nin İsrail'e ve kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için güvenlik garantisi verecek.

ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, Gazze'de güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacak. Bu güç, uzun vadeli iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis teşkilatını kuracak ve eğitecek.