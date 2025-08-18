Beyaz Saray'da Zelenski-Trump zirvesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı.

TRUMP-ZELENSKİ ZİRVESİ BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barış için görüşmeler sürerken, dikkatler bir kez daha Beyaz Saray'a çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Zelenski'yi Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. İki lider arasındaki görüşme başladı.

TRUMP: SAVAŞIN BİTMESİ KONUSUNDA ŞANSIMIZ VAR

Trump ve Zelenski zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump şunları söyledi: "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü.

"PUTİN DE BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Putin'in de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, uzun vadeli bir barış istiyoruz, bu hengame ve kargaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz, iki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem, güvenlik konusunda çok fazla destek sağlayacağız. Orda bulunan kişiler tarafından, AB birinci savunma mekanizması olacaklar. Bu savaş bitirecek, yanımdaki beyefendi savaşı bitirmek istiyor, Putin de istiyor. Kolay bir savaş değil, bir çok nedeni var, bitirmek zor."

AVRUPALI LİDERLER DE ZİRVEDE

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.

TRUMP: BEN BU SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BURADAYIM

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye kısa bir süre kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmeye yönelik kararlılığını vurguladığı açıklamada şunları söyledi: "Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım ve hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gazetesi gibi daha birçok tarafı okumak ve dinlemek zorunda kalıyorum.

Bu savaş uykucu (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Eğer (savaşın çıktığı dönem) ben başkan olsaydım, bu savaş asla çıkmazdı. Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar. Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım."