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Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı

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Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den ayrıldı ve Moskova'da oldukları tahmin ediliyor. Çiftin kızları Esma Esad, Suriye'nin First Lady'si olarak tanınıyor. Çiftin Batı Londra'daki evinin bir süredir boş olduğu ve muhtemelen kızları ve ailesiyle buluşmak üzere Rusya'ya uçtukları belirtildi. Kremlin, Esad ailesinin Suriye'den kaçtıktan sonra Vladimir Putin'in doğrudan emriyle sığınma hakkı aldıklarını doğruladı.

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den ayrıldı ve komşularının ve arkadaşlarının MailOnline'a verdiği bilgiye göre Moskova'da oldukları düşünülüyor.

Tanınmış bir kardiyolog olan Fevaz Ahras ve emekli diplomat Seher Ahras, 2000 yılında Londra'da eğitim gördüğü sırada devrik Suriye diktatörüyle evlenen Esma Esad'ın ebeveynleri.

Çift, Esma'yı yetiştirdikleri Batı Londra'nın Kuzey Akton bölgesinde şık ve mütevazı bir evde yaşıyor. Esma daha sonra, eşi siyasi muhaliflere karşı terör kampanyası yürütürken, Suriye'nin First Lady'si olarak lüks bir hayat sürdü.

Akton'daki bir Suriye marketinin sahibi, Ahras'ı tanıdığını belirterek MailOnline'a şunları söyledi: "Kendisini yaklaşık on gün önce gördüm. Bir süreliğine yurtdışına gideceğini ve eşinin zaten ülke dışında olduğunu söyledi."

"Nereye gittiğini söylemedi ama Akton'da büyük bir Suriye topluluğu var ve söylentilere göre eşiyle birlikte kızlarını ve damatlarını teselli etmek için Moskova'ya gittiler. Bu bizi şaşırtmadı çünkü onlar yakın bir aile ve her zaman kızlarını desteklediler."

Aileyi 30 yıldır tanıyan ancak ismini açıklamak istemeyen bir komşu, evin bir haftadır boş olduğunu ve Ahras çiftinin muhtemelen kızları ve ailesiyle buluşmak üzere Rusya'ya uçtuğunu söyledi.

Kremlin, Esad, Esma ve üç çocuklarının Suriye'den kaçtıktan sonra Vladimir Putin'in doğrudan emriyle sığınma hakkı aldıklarını doğruladı.

Londra'nın banliyösü Akton, başkentin en büyük Suriye topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor ve birçoğu ülkedeki olayları tartışmak için yerel bir kahvehanede toplanmış.

Tarık adlı bir adam şöyle konuştu: "Esma'nın ailesinin Akton'da yaşadığını hepimiz biliyoruz ama onları rahatsız etmiyoruz çünkü damadının böyle zalim bir tiran olması onların suçu değil. Ayrıca bu ülkede yasa dışı bir şey yapmak istemiyoruz."

"Kısmen kendi güvenlikleri için ve kızlarıyla birlikte olmak istedikleri için şimdilik İngiltere'den ayrıldıklarını duyduk."

Babasının Ahras'ı tanıdığını söyleyen Abdel ise şunları ekledi: "Kendisi ve eşi İngiltere'de değil. Muhtemelen kızlarını teselli ediyor ve Suriye halkından çaldıkları parayı harcamaya yardım ediyorlar."

Ahras çifti, kızları Esma'yı bugün 1 milyon pound değerinde olan sıra evlerinde büyüttü.

1975 doğumlu Esma, uluslararası bankacılık alanında başarılı bir kariyer çizmeden önce ayrıcalıklı bir çocukluk geçirdi.

Görünüşe göre, çalışkan Suriyeli ebeveynleri tarafından yetiştirilen Esma gösterişli bir kariyere adaydı.

Çocukken, dönem başına yaklaşık 9.000 pound ücretli prestijli bir özel okul olan Queen's College, Marylebone'a kaydoldu ve 1996'da King's College London'dan bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı derecesiyle mezun oldu.

Okuldaki arkadaşları tarafından sadece 'Emma' olarak bilinen Esma'nın bile, Suriye'yi demir yumrukla yönetecek otoriter bir başkanla evleneceğini hayal edemezdi. Daha sonra kendisi de 'Cehennemin First Lady'si' olarak anılacaktı.

Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı

Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı

Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı

Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı

Beşar Esad'ın kayınvalidesi ve kayınpederi İngiltere'den kaçtı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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