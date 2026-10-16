Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler zeytin hasadında 12 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da her yıl yapılan zeytin hasadı sırasında, onlarca maskeli Yahudi yerleşimci Filistinlilere saldırdı, araçları ve zeytin ağaçlarını ateşe verdi. BBC ekibi, Filistin'in Ebu Falah köyü yakınlarındaki tarım arazisinde meydana gelen saldırılardan birine tanık oldu. Yerel bir yetkili, saldırılarda aralarında Amerikan vatandaşlığı da bulunan dört kişinin de yer aldığı 12 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Yaralananlar arasında yabancı bir gazeteci de var.Sabahın erken saatlerinde bölgeye doğru ilerlerken, şiddetin ilk belirtileriyle karşılaştık. Filistinli yaralı zeytin yetiştiricilerini taşıyan araçlar, etrafı zeytin toplama malzemeleriyle dolu dar, taşlı yolda hızla ilerliyor ve yakındaki birkaç yangından duman yükseliyordu.Majdi Fheed kanlı yüzüyle arabalardan birinin arka koltuğundan dışarı bakıyordu."Zeytin fidanlarımızı topluyorduk ve yaklaşık 15 Yahudi erkek... silahlarla, taşlarla, silahlarla bize saldırmaya başladı. Kafama ve boynuma vurdular. Bakın, kan akıyor!"Komşu Turmus Aya köyünden meclis üyesi Yaser AlKam bana, Amerikan vatandaşı da olan Majdi'nin yerleşimciler tarafından çivili sopalarla saldırıya uğradığını ve başındaki derin yaralar nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yaşlı annesi de yaralanmıştı.Yaralıları hastaneye taşıyan başka bir adam bize, zeytin hasadı yaparken yerleşimcilerin kendilerine sopalarla saldırdığını ve kendi arabası da dahil üç arabayı yaktığını söyledi.Yanındaki kadın, "Bahçemize varıp, eşyalarımızı yere bıraktığımız anda gelmeye başladılar, bu yüzden kaçtık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaşananlardan haberdar olduklarını söyledi.Sözcü "Batı Şeria'da herhangi bir tarafın gerçekleştirdiği suç teşkil eden şiddeti kınıyoruz ve sorumluların soruşturulmasını, tutuklanmasını ve mahkum edilmesini talep ediyoruz" dedi.73 yaşındaki Imm Khaldoun, yanından geçen araçları izlerken, ne olursa olsun hep zaman topraklarına döneceğini kararlılıkla söyledi. "Burası benim toprağım. Burada olmak benim hakkım" dedi.BM, son iki haftada İsrailli şiddet yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısının, geçen yılın tüm hasat sezonunda yaşanan saldırılardan daha fazla olduğunu belirtiyor.Batı Şeria'da zeytin hasadı artık bir sürat yarışı haline geldi. Ağaçlar, İsrailli yerleşimcilerin saldırmasından önce, güneş doğar doğmaz hızla toplanıyor.Yakındaki başka bir zeytin bahçesinde, onlarca çiftçinin elektrikli aletler kullanarak zeytinleri olabildiğince hızlı toplamasını izledik. Bir yandan da gözümüz yukarıdaki tepedeydi, orada yeni kurulan yasadışı bir yerleşimde bir grup insan toplanmış ve aşağıdaki zeytin hasadını izliyordu.Filistinli çiftçiler merdivenlere çıkarak hızla çalışıyor, zeytinleri ağaçların altına serilmiş plastik örtülerin üzerine yığıyorlardı. Toprak sahibi Amin Halil, üç köyün saldırılara karşı korunma amacıyla bu zeytinleri hasat etmek için bir araya geldiğini söyledi. Arazisinin şimdi yedi Yahudi yerleşimi ve karakolla çevrili olduğunu belirtti.Uluslararası hukuka göre tüm İsrail yerleşimleri yasa dışı. Tepeler üzerine kurulan küçük kamplar olan ileri karakollar da İsrail yasalarına göre yasa dışı ama birçoğu hala devlet desteği alıyor.Amin Halil "Burası bir çatışma bölgesi, çevrede yedi yerleşim yeri" diyor. "Bu yıl bütün insanlar bir araya geldi çünkü köyün kenarında yalnız başına çalışan birkaç kişi olduğunda, yerleşimciler saldırıyor. Bu yüzden bugün bütün aileler birlikte çalışıyor."Fakat bu taktik bugün işe yaramıyor. Biz izlerken, hepsi siyah giyimli onlarca yerleşimci, tepeden aşağı bize doğru hareket etmeye başladı ve birkaç zeytin ağacı topluluğunu ateşe verdi.Filistinli çiftçilerden panik çığlıkları yükseldi, çocukların bahçeoer çıkması için bağırdılar. Bazıları zeytinleri hızla paketleyip, tarlayı terk etmeye başlıyor.Ancak her iki tarafta da çok sayıda insan olması nedeniyle çatışma gergin bir çıkmaza dönüşüyor. Yerleşimcilerin sapanlarla bize taş attığını ve genç Filistinli erkeklerin karşılık olarak taş attığını görüyoruz.İsrail güçlerinin gelmesiyle gerilim tırmanıyor. Çiftçiler hızla geri çekilirken yerleşimciler bize doğru koşmaya başladı. Bazı Filistinliler yerleşimcileri geri püskürtmek için havai fişek patlattı.

Washington Post'tan Amerikalı gazeteci Heidi Levine saldırıda yaralandı. Olay yerinde haber yaparken onlarca yerleşimcinin kendisine nasıl pusu kurduğunu anlattı."Bana saldırdılar" dedi. "Yerdeydim ve beni tekmeliyorlardı, ben de kameramı ve çantamı tutmaya çalışıyordum. Kaskım ve kurşun geçirmez yeleğim vardı, bunlar beni koruyordu. Beni ayağa kaldırdılar ve tekrar tekmelediler, bu en az 10 dakika sürdü."Washington Post'un genel yayın yönetmeni Matt Murray Levine'in açıkça bir gazeteci olarak tanınabildiğini söyledi. "Görevini yapan bir gazeteciye yönelik bu haksız saldırıdan dolayı öfkeliyiz ve yetkililerden kapsamlı bir soruşturma ve gerekli takibin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.Video kanıtlarına ve tanıklıklara rağmen, İsrail başbakanlık ofisi yaşananlar hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu iddia etti.Açıklamada, "Heidi Levine'in Ebu Falah yakınlarında saldırıya uğradığı iddia edilen olayın ayrıntıları henüz net değil ve soruşturma devam ediyor" denildi.İsrail Ordusu "şiddetli bir çatışma ihbarı üzerine" bölgeye personel gönderildiğini açıkladı. Çatışma sırasında bir kadın gazetecinin yaralandığı belirtildi ve olayın inceleneceği ifade edildi.Çiftçiler geri çekilirken, tarlalarda gerçek mermilerin patlama sesleri yankılandı. Ateş edenlerin yerleşimciler mi yoksa İsrail güçleri mi olduğu belli değildi.Dakikalar sonra, İsrail güçleri çatışmayı sona erdirmek için Filistin tarlalarına göz yaşartıcı gaz atmaya başladı. Bu, İsrail'in bu tür çatışmaları yönetmede kullandığı bilindik bir yöntemdi.Birleşmiş Milletler, bu yıl Batı Şeria'daki zeytin hasadına yönelik yerleşimci saldırılarında şu ana kadar bir Filistinlinin öldüğünü ve 120'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.Son birkaç yıldır burada yasadışı Yahudi yerleşim birimleri hızla çoğaldı ve Filistin zeytinliklerinin çevresinde daha da yoğunlaştılar.Burada yerleşimcilerin ileri karakollarının sayısının artmasıyla günlük tekrarlanna bir döngü bu. Yıllık zeytin hasadı, İsrail'in yerleşim yanlısı hükümetinin politikalarının burada yaşayan Filistinlileri nasıl etkilediğini gösteriyor. Durum, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen şiddetin artmasına ve Yahudilerin toprak üzerindeki hak iddialarının güçlenmesine yol açıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .