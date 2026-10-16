Haberler

Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev Haber Videosunu İzle
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fransa Ligue 2'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan 22 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Moussa Fall ile ilgilendiği öne sürüldü. 2,03 metrelik boyuyla dikkat çeken genç yıldız adayını Avrupa'nın önemli kulüpleri de takip ediyor.

  • Galatasaray'ın transfer listesinde, Metz forması giyen 22 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Moussa Fall'ın bulunduğu iddia edildi.
  • 2,03 metre boyundaki Fall, Ligue 2 gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor ve Mainz, Club Brugge, Lille ile Lorient'in de takibinde olduğu öne sürüldü.
  • Fall, Metz'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edildi ve Mozambik, Etiyopya ile Komorlar maçlarında görev aldı.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanırken sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransa'da Metz forması giyen Senegalli golcü Pape Moussa Fall'ın Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN RADARINA GİRDİ

Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, Metz formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Pape Moussa Fall'ı yakından takip ediyor.

Henüz 22 yaşında olan ve 2,03 metrelik boyuyla dikkat çeken Senegalli santrfor, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla Ligue 2 gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Genç golcüyle yalnızca Galatasaray'ın ilgilenmediği belirtildi. Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Lille ile Lorient'in de Fall'ı takip ettiği öne sürüldü.

Birçok kulübün radarına giren Senegalli futbolcunun geleceği merak konusu olurken transfer konusunda henüz somut bir anlaşma bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2,03 METRELİK GOLCÜ MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Futbol kariyerine Senegal'deki Generation Foot akademisinde başlayan Pape Moussa Fall, daha sonra Belçika'da RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giydi. Ardından Metz'e transfer olan genç santrfor, burada gösterdiği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi. Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan eleme karşılaşmalarının yanı sıra Komorlar karşısındaki hazırlık maçında da görev aldı.

TRANSFERDE HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Galatasaray'ın genç golcüye yönelik ilgisi transfer iddiası olarak gündeme gelirken sarı-kırmızılıların Metz ile resmi görüşmelere başladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 70 sitede yayınlandı.
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıViking:

Bu iş olmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Öne sürüldü. Demek ki ilgilenen çok. Bize sıra gelene kadar..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin YILAN:

defans lazım defans

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı

İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi

İstanbul ilk kez böyle görüntülendi! Felaketin boyutu fotoğraflarda
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

Dembele'nin karısına çirkin yorum!