Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanırken sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransa'da Metz forması giyen Senegalli golcü Pape Moussa Fall'ın Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN RADARINA GİRDİ

Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, Metz formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Pape Moussa Fall'ı yakından takip ediyor.

Henüz 22 yaşında olan ve 2,03 metrelik boyuyla dikkat çeken Senegalli santrfor, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla Ligue 2 gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Genç golcüyle yalnızca Galatasaray'ın ilgilenmediği belirtildi. Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Lille ile Lorient'in de Fall'ı takip ettiği öne sürüldü.

Birçok kulübün radarına giren Senegalli futbolcunun geleceği merak konusu olurken transfer konusunda henüz somut bir anlaşma bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2,03 METRELİK GOLCÜ MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Futbol kariyerine Senegal'deki Generation Foot akademisinde başlayan Pape Moussa Fall, daha sonra Belçika'da RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giydi. Ardından Metz'e transfer olan genç santrfor, burada gösterdiği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi. Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan eleme karşılaşmalarının yanı sıra Komorlar karşısındaki hazırlık maçında da görev aldı.

TRANSFERDE HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Galatasaray'ın genç golcüye yönelik ilgisi transfer iddiası olarak gündeme gelirken sarı-kırmızılıların Metz ile resmi görüşmelere başladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com