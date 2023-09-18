Pazardan aldığı tilapia cinsi balığı yiyen kadının 4 uzvu kesildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki anne Laura Barajas, bakteri barındıran tilapia cinsi balığı yedikten sonra uzuvlarını kaybetti.

PAZARDAN SATIN ALDIĞI BALIĞI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Laura'ın Barajas yakın arkadaşı Anna Messina, Laura'nın pazardan aldığı tilapia cinsi balığı satın alıp yedikten sonra fenalaştığını söyledi. Anna "6 yaşında bir oğlu olan Barajas'ın, San Jose'deki yerel bir pazardan satın aldığı balığı yedikten günler sonra fenalaştı. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Bir solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu." dedi.

AMPUTE EDİLDİ

40 yaşındaki Laura Barajas, korkunç enfeksiyondan dolayı aylarca hastanede kaldıktan sonra Perşembe günü amputasyon ameliyatına alındı. Talihsiz kadının 4 uzvu kesildi. Messina, Barajas'ın Vibrio Vulnificus adlı, çiğ deniz ürünlerinde ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri ile enfekte olduğunu söylüyor.

BULAŞ YOLLARINA KARŞI UYARDI

UCSF Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, KRON'a şunları söyledi: "Bu bakteri ile enfekte olmanın yollarından biri, onunla kontamine olmuş bir şey yemektir ve diğer yolu da bu böceğin yaşadığı suya maruz kalan bir kesik veya dövmeye sahip olmaktır."

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURUYOR

Spottiswoode, zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar için özellikle endişe verici bir enfeksiyon olduğunu belirtti. CDC'ye göre her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibrio Vulnificus vakası bildirilmektedir. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölür.