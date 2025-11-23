Bakan Tunç: Türkiye, yargıda dijital dönüşüme örnek gösterilen bir konuma geldi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, UYAP'ın yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu ile tam entegrasyon içerisinde çalıştığını ve 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandığını belirterek, " Türkiye, yargıda dijital dönüşüme örnek gösterilen bir konuma geldi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Adalet Konferansı'nda konuştu. Bakan Tunç konuşmasında, adaletin önemli bir kavram olduğunu ancak sağlam kurallarla hayat bulacağını bildirdi. Yasama kalitesi ile yargı niteliğinin aynı bütünün iki parçası olduğuna işaret eden Bakan Tunç, "Yasama, hukukun omurgasını oluşturur, yargı ise o omurga üzerinde adaletin ruhunu yaşatır. Eğer kanunlar açık, öngörülebilir ve toplumun adalet duygusuyla uyumluysa yargı kararları tutarlı ve güvenilir olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin adaletin hakkı ile tecellisi için çok önemli reformlara imza attığının altını çizen Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi için üç önemli husus öne çıkmaktadır. Toplumun ihtiyacına cevap veren bir mevzuatın, kanunların ve bu mevzuatı uygulayacak olan yüksek kalitede yetişmiş iyi hukukçuların olmasıdır. Bu üç şart çok önemlidir yargı kalitesinde. Bunların yanı sıra fiziki mekanların, teknolojik imkanlarla donatılmış olması da önemlidir" diye konuştu.

'TEMEL KANUNLARIMIZIN TAMAMINI DEĞİŞTİRDİK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin büyük reformlar yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik. 80-90 yıldır uygulanan kanunlarımız vardı. Onları, toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirdik. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Borçlar Kanunu, özel hukuk mevzuatımız, Ticaret Kanunlarımız, Hukuk Muhakemeleri Kanunlarımız, temel kanunlarımızın tamamını son 15 yılda değiştirerek yeniledik. Tabii süreç içerisinde yargı reformu strateji belgeleriyle uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlardan gelen talepler ve vatandaşlarımızdan gelen eleştiriler doğrultusunda sürekli bir yenileme içerisindeyiz."

Toplumun durağan olmadığını, teknolojinin sürekli geliştiğini ve yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını aktaran Bakan Tunç, tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi için mevzuatın da toplumla ve çağın gerekleriyle uyumlu hale gelmesi gerektiğini söyledi.

'ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeniledikleri kanunlarda da zaman içerisinde değişiklik ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tabii bu sık değişiklikler uygulamada bazı sorunlara yol açabiliyor. Ama bu kaçınılmaz. Gerekli olan değişiklikleri yapmak gerekiyor. Özellikle ceza adaletini çok önemsiyoruz. Ceza adaletinin amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumaktır. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de özellikle soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarının çok etkili olması lazım.

Diğer yandan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz. Bu anlamda hukuk uyuşmazlıklarında, ara buluculukla ilgili çalışmalarımız var. Yine belli miktardaki cezaları öngören hususlarda, uzlaştırma olması önemli. 2013'ten itibaren 8 milyon uyuşmazlık, arabulucunun önüne geldi, bunun 4,5 milyonu uzlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla 4,5 milyon uyuşmazlık, dava konusu edilmedi ve kişiler barışarak sorunlarını hızlı şekilde halletmiş oldular. Bu da tabii ki toplumsal barışa hizmet eden bir uygulama ve bu konudaki kültürü daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz."

'KALİTELİ MEVZUAT, YARGININ İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR'

Bakan Tunç, mevzuatın sade, açık ve öngörülebilir olmasını önemsediklerinin altını çizdi. Yasaların hazırlanırken güçlü etki analizi yapılması gerektiğini ifade eden Tunç, "Yasama sürecinde özellikle akademinin ve meslek kuruluşlarının katkısını önemsiyoruz. Tüm düzenlemeler Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden herkesin erişimine açık vaziyette. Amacımız vatandaşın güven duyduğu, hızlı, erişilebilir ve nitelikli adalet sisteminin kalıcı kılınmasıdır. Kaliteli mevzuat, yargının işini kolaylaştırıyor, tutarlı kararların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor ve hukuk güvenliğini güçlendiriyor" dedi.

Dijital dönüşümde önemli mesafeler katettiklerini belirten Tunç, yargının dijitalleşmesinin, modernizasyonunun büyük önem kazandığını bildirdi.

UYAP 48 ÖDÜL KAZANDI

Erişilebilir adaletin önemli olduğunu ve bunun da yolunun dijital dönüşümü doğru anlamaktan geçtiğini vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"21'inci yüzyılın 2'nci çeyreğinde yasama sistemlerimizin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılaması değil, yarının zorluklarını öngörmesi gerektiğinin farkındayız. Türkiye, yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde. Dava dosyalarında gerekli olan belgeler, resmi kurumlardan tapu, nüfus kayıtlarını artık günlerce beklemiyor davalar. Direkt sistem üzerinden dosyaya indirilerek, hızlı bir şekilde davanın ilerlemesini sağlıyor."

UYAP'ın 26 milyon kullanıcısı olduğu bilgisini veren Bakan Tunç, burada vatandaş, avukat, hakim, savcı portallarının bulunduğunu, avukatların kendi davalarını açabildiğini, dosyadaki bütün belgeleri kendi ofislerinden inceleyebildiğini söyledi.

4 MİLYON ELEKTRONİK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, elektronik duruşma sistemini salgından bu yana kullandıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle avukatlarımızın ofislerinden duruşmalara bağlanabilmesi ve görüntülü şekilde konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda 5 bin 297 mahkemede, bugüne kadar 4 milyon elektronik duruşma gerçekleştirildi. Elektronik tebligata geçtik. Bu da tebligat usulsüzlüklerini önleyen hususlar. Yapay zekayı önemsiyoruz. Yapay zekayla ilgili Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğünü kurduk. İlk etapta veri analitiği, iş yükü yönetimi ve karar destek sistemleri üzerinde çalışıyor yazılım mühendislerimiz. Tabii şunu ifade edeyim, bu teknolojilerin, hiçbir şekilde hakim takdirinin ve yargısal bağımsızlığın yerine geçmemesi esastır."