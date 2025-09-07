Bakan Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 6-7 Eylül tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı. Bakan Memişoğlu, ilk gün Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile birlikte helikopterle Arhangay iline gitti. Burada Orhun Abideleri'nin olduğu Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesi'ni gezen Memişoğlu, daha sonra Moğolistan Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Programın ikinci gününde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede 16 Ocak tarihinde Ankara'da sağlık alanında imzalanan iş birliği protokolü hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Bakan Memişoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıya iştirak etti. Toplantıda, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren tarafından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyete 'Moğolistan Sağlık Sistemi' sunumu yapıldı. Daha sonra basın konferansına geçildi.

Basın konferansında konuşan Bakan Memişoğlu, "Bugün burada kardeş ülke Moğolistan Sağlık Bakanı mevkidaşım Sayın Chinburen Jigjidsuren ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşme vesilesiyle sağlık alanında iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi yerinde görme fırsatı bulduk. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında çok güçlü bir altyapı kurmuş, dünyaya örnek bir model geliştirmiştir. Nitelikli insan kaynağımız, modern altyapımız ve ileri bilişim teknolojilerimiz sayesinde her vatandaşımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Sağlığın sınır tanımayacağını ifade eden Memişoğlu, "İnsan söz konusu olduğunda coğrafyaların bir önemi kalmaz. Nerede olursa olsun insan hayatı bizim için değerlidir. Bizim inancımızda da geleneğimizde de önce insan vardır. Türkiye olarak biz, insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyetiz. Dün nasıl bu anlayışla hareket ettiysek bugün de aynı değerlerle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Nitekim geçtiğimiz ocak ayında imzaladığımız iş birliği anlaşması ile ilişkilerimizi daha da güçlü bir zemine taşıdık. Bu anlaşma; eğitimden afet ve acil durum iş birliğine, sağlık turizminden sağlık yatırımlarında iş birliğine, sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi alanlarında iş birliğine kadar uzanan geniş ve önemli stratejik alanları kapsamaktadır. 'Üreten, Koruyan, Geliştiren Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda Moğolistan ile birlikte hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de bölgesel dayanışmayı güçlendirecek adımlar atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin gelecekte yeni ortak projelerin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Bu kapsamda büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu topraklarda yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan Orhun Abideleri, Türk milletinin ilk yazılı hafızası, birlik çağrısının en güçlü sembolüdür. Bu ortak miras, milletlerimizin kadim dostluğunu ve dayanışmasını bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Dün Sayın Bakanımızla birlikte Orhun Abideleri'ni ziyaret ettik. Ziyaret sırasında bana çok özel ve anlamlı bir hediye takdim edildi. Ben de bu hediyeyi Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak kabul ettim ve adını 'Dostluk' koydum. Kültürümüzde at; özgürlüğün, kudretin ve dostluğun sembolüdür. Atım 'Dostluk' burada, bu topraklarda kalacak, Moğolistan'ın güzel doğasında koşmaya devam edecek. Bu hediye, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kardeşliğin en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye ve Moğolistan olarak sağlık alanında attığımız adımlarla bu köklü mirası günümüze taşıyan somut bir örnek göstereceğiz. İnsan hayatına verdiğimiz değeri ve ortak tarihe olan sorumluluğumuzu bu iş birliğiyle birleştiriyoruz. Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ilaç ruhsatlandırma süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Türk firmalarının uluslararası imkanlardan faydalanabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor ve Moğolistan Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda birlikte çalışmaya açık olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bizlere gösterdikleri misafirperverlik için Sayın Bakan'a ve Moğolistan halkına yürekten teşekkür ediyorum. En yakın zamanda Sayın Bakanımızı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Bakan Memişoğlu, basın konferansından sonra, Moğolistan Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Moğolistan Büyükelçisi Başak Genç Yüksel'le Türkiye ile Moğolistan'ın sağlık alanındaki iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katılan Memişoğlu, öğleden sonra Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret ederek Moğolistan programını sonlandırdı.

Bakan Memişoğlu'na Moğolistan ziyareti esnasında Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan ve diğer yetkililer eşlik etti.