Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Barış anlaşmasını desteklemeyi sürdüreceğiz

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Ermeniler Bakü'nün sunduğu ateşkes şartlarını kabul etti. Karabağ Ermenileri silah bırakacağını belirtirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkışı sağlanacaktır. Barış anlaşmasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ağır yara alan bölgedeki Ermeni güçler silah bırakmayı kabul etti. Ateşkesle ilgili konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkışı sağlanacaktır. Barış anlaşmasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız." dedi.

KARABAĞ'DA ATEŞKES SAĞLANDI

Ermenistan'ın provokasyonlarının artması üzerine Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Ermenistan mevzileri vurulurken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ateşkesin Ermenilerin silah bırakmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Ermenilerin silahları tamamen kabul etmesinin ardından Karabağ'da ateşkes ilan edildi. Tarafların yarın Azerbaycan'ın Yevlah şehrinde görüşeceği belirtildi.

"AZERBAYCAN TARAFINDAN GÜVENLİ ÇIKIŞ SAĞLANACAKTIR"

Bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev anlattı. Kameralar karşısına geçen Hacıyev, şunları söyledi: "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır. İki taraflı barış anlaşmasına dair metin sağlandı. Azerbaycan tarafından hazırlandı ve Ermenistan tarafına teslim edildi. ABD'nin bize arabuluculuk sürecinde bize yardımcı olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Rusya Federasyon da platform hazırladı. Burada neyi tartıştığımız önemliydi.

"ERMENİSTAN SORUMLULUK SAHİBİ OLMALI"

Azerbaycan'ın yaklaşımı çok değişim getirecek barış anlaşması sağlayabilecek. Uluslararası kamuoyu ve Azerbaycanlı diplomatik yetkilileri bilgilendirdiğim gibi barış anlaşmasıyla ilgili temel meselelerimiz etnik azınlıklar kavramı ile ilgiliydi. Uluslararası ortaklarımız Karabağ Ermenilerinin etnik azınlık olduğunu söyledi. Ermenistan'ın burada sorumluluk sahibi olması gerektiğini söylediler. BM Genel Kurulu marjında bunları ele aldık. Ne yazık ki burada hibrit saldırılar yüzünden istediğimiz görüşmeleri BM Genel Kurulu marjında yapamadık.

"AZERBAYCAN BARIŞ ANLAŞMASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEK"

Azerbaycan barış anlaşmasını desteklemeyi sürdürecek. Ermenistan bu hususta pozitif bir şekilde bizimle etkileşime geçmeli. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı isteklerinden vazgeçmeli. Ermenistan Azerbaycan topraklarında askerlerinin olduğunu reddetti. Ancak Ermenistan sahada asker bulunduruyor. Biz ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, bunu gördük. Çok ciddi obüsleri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu.

"ERMENİSTAN BURADAKİ TÜM UNSURLARI ÇEKMELİ"

Çok ciddi ağır bombardımana tutuldu, burada sivil hayatını kaybetti. Burada yaptığımız yeni inşaat yerlerini de bombalamaya çalıştılar. Bu da ciddi orduyla çatıştığımızı gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti hala finansal olarak, siyasal, lojistik ve askeri olarak yasadışı kukla rejimi desteklemeyi sürdürüyor. Ermenistan buradaki tüm unsurları çekmeli. Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız. Burada bir mesaj vermek istiyoruz, Azerbaycan'ın hedefi herkesin haklarını, güvenliklerini korumaktır."

KABUL EDİLEN TALEPLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: