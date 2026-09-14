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Avrupa’da 9 ülke giriş-çıkış sistemini erteledi

Avrupa’da 9 ülke giriş-çıkış sistemini erteledi
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FRANSA, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı Giriş-Çıkış sistemini (EES) uygulamayacaklarını bildirdi.

FRANSA, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı Giriş-Çıkış sistemini (EES) uygulamayacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesine girişlerde parmak izi ve yüz taramasını zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), havalimanlarında yaşanan yoğunluk ve teknik aksaklıklar nedeniyle Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'de ertelendi.

Sınır kapılarındaki yolcu akışını korumak ve özellikle yoğun sezonlarda yaşanabilecek seyahat krizlerinin önüne geçmek amacıyla, söz konusu 9 ülkenin geçiş noktalarında altyapı tamamen hazır hale gelene kadar biyometrik veri toplanmayacağı belirtildi.

Geçen yılın ekim ayında kademeli olarak başlatılan ve bu yılın ilk aylarında tamamen devreye girmesi hedeflenen sistem için üye ülkelere daha önce 150 günlük bir esneklik süresi tanınmıştı. Alınan son kararla birlikte, sistemdeki sorunlar çözülene kadar AB dışından gelen yolcuların sınır geçişleri mevcut kontrol usulleriyle sürdürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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