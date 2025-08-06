Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Esad ve ailesinin Moskova'ya kaçması, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Üniter bütünlüğünü yeniden tesis etmeye çalışan Suriye, bir yandan iç karışıklıklar ve bölgesel tehditlerle mücadele ediyor.

İSRAİL'İN KIŞKIRTMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail'in kışkırtmasıyla Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda'da özerklik talepleriyle başlayan gösteriler, ülkenin güneyini hareketlendirirken; kuzeyde ve doğuda işgal altında bulunan bölgelerde terör örgütü YPG, Şam yönetimiyle yaptığı mutabakata uymamakta direniyor. "Adem-i merkeziyetçi" bir yönetim isteyen YPG, merkezi otoriteye meydan okuyor. Eski rejimin kalıntıları ise Batı kıyısında, Lazkiye ve Tartus çevresinde yeni bir isyan zemini arıyor.

KİLİSE SALDIRISI SON ANDA ÖNLENDİ

Son olarak Tartus'un El-Kharibat köyünde çok tehlikeli bir terör saldırısı son anda engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin yaptığı operasyonda, Maruni Aziz İlyas Kilisesi'ne yönelik bombalı saldırı hazırlığında olan bir grup Esad yanlısı milis (Şebbiha) yakalandı. Gözaltına alınan kişiler arasında bulunan bir milisin üzerindeki kıyafet, saldırının hedefinden çok daha geniş bir provokasyonu gözler önüne serdi.

ATATÜRK TİŞÖRTÜYLE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYACAKLARDI

Yakalanan saldırganlardan birinin üzerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişört olduğu tespit edildi. Güvenlik yetkilileri, saldırganların bu detayı kasıtlı olarak kullandığını, saldırı sonrası olayın Türkiye'ye mal edilmesi ve uluslararası arenada Ankara aleyhine bir algı operasyonu yürütülmesinin hedeflendiğini bildirdi. Yetkililer, bu planın önceden yapılan istihbarat çalışmaları sayesinde boşa çıkarıldığını ve olayın sorumlularının sorgulanmak üzere Şam'a götürüldüğünü açıkladı.

İşte operasyondan görüntüler;