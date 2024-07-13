Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi

Asya Kıtası'nın en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve gelini Radhika Merchant, Mumbai'de Kim Kardashian, John Cena, Nick Jonas ve Tony Blair gibi ünlülerin katıldığı 600 milyon dolarlık yıldızlarla dolu bir törenle evlendi.

Hindistan'ın en zengin adamının oğlu Anant Ambani, yedi ay süren gösterişli ön düğün kutlamalarının ardından,Radhika Merchant ile büyük bir törenle dünya evine girdi.

600 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Bu uzun zamandır beklenen görkemli etkinliğin yaklaşık 600 milyon dolara mal olduğu bildiriliyor. Çiftin 200 milyon dolar lüks düğün hediyeleri ve dünyanın en ünlü A-listesi ünlülerinin katılımı bu tutara dahil değil.

Düğünden son görüntülerde, gelin ağır krem ve kırmızı Hint gelinliği olan lengha içinde, mücevherler ve boncuklu bir başörtüsü ile süslenmiş halde yeni kocası Anant ile el ele tutuşurken görülüyor. Mutlu damat, kırmızı boncuklu bir ceket olan nehru giyerken, 16.000 kişilik kapasitesi olan Ambani'ye ait Jio World Convention Center'da yapılan geleneksel Hindu töreninde yeni eşine gülümserken görüntülendi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMERİ ALINDI

Polis, bu öğleden sonra gerçekleşen devasa yıldızlarla dolu düğün kutlaması öncesinde mekanın çevresindeki yolları kapattı.

Günün erken saatlerinde, Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani ve Reliance Foundation'ın başkanı eşi Nita Ambani ile gururla poz verdi.

Ambani ailesi ve Bollywood yıldızları, büyük düğünün ihtişamlı pembe halısında ilk fotoğraflanan konuklar arasında yer aldı.