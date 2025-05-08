Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Keşmir'deki 26 turistin öldüğü terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren düşmanlık yeniden alevlendi. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adını verdiği harekâtla Pakistan topraklarını hedef aldı. Pakistan, saldırılara karşılık verdi. Gerilim şimdilik yatışsa da İslamabad yönetiminin orduya "dilediği zamanda eyleme geçme yetkisi" vermesi, tam kapsamlı savaş korkusu yarattı. Bu gelişmelerin ardından Pakistan topçu ateşi başlattı.

"PAKİSTAN'IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR"

Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi. Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

"HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK"

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

PAKİSTANIN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMALAR DUYULDU

Geo TV'nin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci en büyük şehri Lahor'da Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçaları bulundu. Yerel kaynaklar şehirde 3 "büyük patlama sesinin duyulduğunu" doğruladı.

Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü. Haberde, patlama seslerinin havaalanının yakınında duyulduğu kaydedildi.

PAKİSTAN GÜÇLERİ TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, Pakistan ordusunun topçu ateşi başlattığını, Hindistan güçlerinin de bu saldırılara orantılı yanıt verdiğini açıkladı. Pakistan askerlerinin saldırıda Keşmir'deki Kontrol Hattı'nı aşarak hafif silahlarla Hindistan askerlerini hedef aldığını da belirten Bartwal, saldırı sonucu ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

CNN'in haberine göre, iki ülke askeri birlikleri arasında, Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik saldırı sonrasında artan gerilim nedeniyle Kontrol Hattı boyunca neredeyse her gün çatışma yaşanıyor. CNN, Pakistan ordusunun gece boyunca sınır hattını bombalaması sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

PAKİSTAN ORDUSU, ÖLENLERİN SAYISININ 31'E YÜKSELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

9 BÖLGE HEDEF ALINDI

Hindistan ordusu, önceki gece yarısından sonra Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" askeri operasyon başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 9 bölgenin füzelerle hedef alındığı, "Pakistan askeri tesislerinin vurulmadığı" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, istihbarat bilgilerinin Hindistan'a yönelik yeni saldırıların yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini; operasyonun "hem caydırma hem de önleme" amacıyla yapıldığını söyledi.

25 DAKİKALIK NÜKLEER KORKU

Hint medyasına göre 25 dakika süren operasyonda Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve Fransız/İngiliz yapımı "Scalp" seyir füzeleri kullanıldı. Pakistan ordusu, saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiği; Bahawalpur Camisi'ni vuran füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, saldırılarda sivillerin değil terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin hedef alındığını savundu.

PAKİSTAN: 5 JET DÜŞÜRDÜK

Pakistan Hava Kuvvetleri, füze saldırılarının ardından beş Hint Hava Kuvvetleri jetini düşürdüklerini duyurdu. Pakistan'ın, Hindistan ordusuna ait bir Rafale tipi savaş uçağını düşürdüğü de ileri sürüldü. Ayrıca Pakistan ordusunun fiili sınır kontrol hattı boyunca topçu saldırıları düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de en az 15 kişinin öldüğü; mesken ve işletmelerin ciddi hasar gördüğü, okulların kapatıldığı ve tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün yaptığı açıklamada "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular" ifadelerini kullandı. Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret" ifadelerini kullandı.

ORDUYA YETKİ VERİLDİ

Pakistan, Hindistan'ın maslahâtgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın 'açık saldırganlığı' hakkında bilgilendirdiğini duyurdu. Başbakan Şerif'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada Hindistan saldırılarının "hayali terörist kamplarının varlığı bahanesiyle" gerçekleştirildiği ve camiler de dahil olmak üzere sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi. Hükümet, Pakistan'ın "kendi savunması için, istediği zaman, yerde ve şekilde" karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ve silahlı kuvvetlere yetki verildiğini bildirdi.