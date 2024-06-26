Askerler hükümet sarayını kuşattı! Bolivya'da darbe girişimi

Bolivya'da darbe girişiminde bulunan bir grup asker, başkentteki hükümet sarayını ağır silahlar ve zırhlı birliklerle kuşattı.

BOLİVYA'DA ASKERLER DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da askerler harekete geçti. Bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu açıklandı. Devlet Başkanı Lucho Arce yaptığı açıklamada, "Bolivya Ordusu'nun bazı birimleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz seferberliği kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi.

AĞIR SİLAHLARLA HÜKÜMET SARAYINI KUŞATTILAR

Ağır silahlı askerler ve zırhlı araçlar başkent ülkenin yönetimsel başkenti olan La Paz'da devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo'da toplandı. Silahlı kuvvetlere bağlı bir ekip, hükümet sarayını kuşattı.

"DARBE YAPILIYOR"

Kasım 2019'da Bolivya'da ABD destekli bir darbe yaşanmış, o zamanki cumhurbaşkanı Evo Morales ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Morales ülkedeki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İlk mesajında askeri hareketliliğin videosunu paylaşan Morales, "Darbe yapılıyor" dedi.

MEYDANIN ETRAFINA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Eski devlet başkanı, bir diğer mesajında ise Murillo Meydanı'nı zapteden birliğin meydanın etrafına keskin nişancılar yerleştirdiğini belirterek, bunun darbe girişiminin işareti olduğunu söyledi.

"YENİ BİR BAKANLAR KABİNESİ KURULACAK"

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi. Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi. General Juan Jose Zuniga, "Yeni bir bakanlar kabinesi kurulacak, elbette bazı şeyler değişecek, ancak ülkemiz artık böyle devam edemez" dedi.

"TÜM ASKERLERE BİRLİKLERİNE DÖNMELERİNİ EMREDİYORUM"

Bolivya ordusunun yeni atanan Komutanı Jose Wilson Sanchez: "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum"