Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız

İngiltere'nin Tonbridge kentinde ikamet eden Raquel Dicuru, 7'nci yaşına girecek oğlu Alex için büyük bir hevesle doğum günü partisi düzenledi. Daha sonra ise oğlunun arkadaşlarını ve kendi yakın arkadaşlarını davet etti.

DEKOLTELİ BİR ELBİSE TERCİH ETTİ

Raquel Dicuru, oğlunun doğum günü için dekolteli bir elbise tercih etti. Fakat pasta kesimi sırasında beklenmeyen bir durum oluştu ve Raquel'in göğüs dekoltesi açıldı. O sırada da kameralar, pastayı doğru çekiyordu.

PAYLAŞINCA TEPKİ YAĞDI

Kadın, mutlu anlarını yakınlarıyla paylaşmak için sosyal medyaya gitti. Ancak paylaştığı fotoğraflar arasından biri, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri, genç kadının seçtiği kıyafetin doğum günü partisine uygun olmadığını iddia ederek, eleştiride bulundu.

KENDİSİNİ TUTAMADI

Yüzlerce olumsuz yorum gelmesi üzerine kendisini tutamayan Raquel, bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kadın, o an ortaya çıkan fotoğrafın tamamen yukarıdan çekim kaynaklı olduğunu ve kendisine yapılan yorumların son derece çirkin olduğunu dile getirerek, takipçilerine tepki gösterdi.