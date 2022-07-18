Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
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İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru adlı kadın, 7'nci yaşına basan oğlu Alex'in doğum gününde dekolteli bir elbise tercih etti. Ancak pasta kesimi sırasında Raquel, elbisesinin açıldığını fark etmedi. Fotoğrafının sosyal medya kullanıcılarından tepki görmesi üzerine açıklama yapan Raquel, yorumları 'mide bulandırıcı' olarak değerlendirerek takipçilerine öfke kustu.
İngiltere'nin Tonbridge kentinde ikamet eden Raquel Dicuru, 7'nci yaşına girecek oğlu Alex için büyük bir hevesle doğum günü partisi düzenledi. Daha sonra ise oğlunun arkadaşlarını ve kendi yakın arkadaşlarını davet etti.
DEKOLTELİ BİR ELBİSE TERCİH ETTİ
Raquel Dicuru, oğlunun doğum günü için dekolteli bir elbise tercih etti. Fakat pasta kesimi sırasında beklenmeyen bir durum oluştu ve Raquel'in göğüs dekoltesi açıldı. O sırada da kameralar, pastayı doğru çekiyordu.
PAYLAŞINCA TEPKİ YAĞDI
Kadın, mutlu anlarını yakınlarıyla paylaşmak için sosyal medyaya gitti. Ancak paylaştığı fotoğraflar arasından biri, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri, genç kadının seçtiği kıyafetin doğum günü partisine uygun olmadığını iddia ederek, eleştiride bulundu.
KENDİSİNİ TUTAMADI
Yüzlerce olumsuz yorum gelmesi üzerine kendisini tutamayan Raquel, bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kadın, o an ortaya çıkan fotoğrafın tamamen yukarıdan çekim kaynaklı olduğunu ve kendisine yapılan yorumların son derece çirkin olduğunu dile getirerek, takipçilerine tepki gösterdi.