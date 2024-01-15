Amerika Hava Kuvvetleri'nde görev yapan kadın savaş pilotu, Amerika güzeli seçildi

Hava Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapan savaş pilotu Madison Marsh, 50 rakibini geride bırakarak 2024 Miss America unvanını kazandı. Marsh, Miss Colorado unvanını kazandıktan sonra ülke genelinde bu özel unvana layık görülen ilk kişi oldu.

TACINI KANSERDEN ÖLEN ANNESİNE ADADI

Marsh, Miss Colorado unvanını kazandıktan sadece birkaç gün sonra Hava Kuvvetleri Akademisi'nden mezun oldu. Ayrıca Harvard Kennedy School'da kamu politikası alanında yüksek lisans yapıyor. US Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı açıklamada Marsh'ı tebrik etti. Marsh, son 11 yarışmacı arasına girebilmek için üç gece süren ön elemeleri geçti. Ardından bu küçük grup, akşam kıyafeti sunumu da dahil olmak üzere dört kategoride yarıştı. Marsh, yaptığı açıklamada tacını kısa süre önce kanserden hayatını kaybeden annesine adadığını söyledi.