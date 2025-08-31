Almanya milli marşını ve bayrağını değiştirmeyi tartışıyor

Almanya'da Sol Parti'li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Bodo Ramelow'un milli marş ve bayrakla ilgili değişiklik önerisi ülkede geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

ALMANYA MİLLİ MARŞINI VE BAYRAĞINI DEĞİŞTİRMEYİ TARTIŞIYOR

Ramelow, mevcut milli marş olan "Birlik, Adalet ve Özgürlük" yerine Bertolt Brecht'in "Çocuk Marşı"nın kullanılmasını önerdi. Ayrıca Almanya'nın 'siyah, kırmızı ve altın sarısı' renkli bayrağının da halk oylamasına sunulmasını istedi. Ramelow, bu sembollerin bazı vatandaşlarda "yabancılaşma hissi" yarattığını savundu.

Bodo Ramelow

"KÜLTÜREL BİR SAVAŞ BAŞLATILIYOR"

Ancak bu öneri, başta merkez sağ partiler olmak üzere birçok siyasi isimden sert eleştiriler aldı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Ramelow'un önerisini "kültürel bir savaş başlatmak" olarak değerlendirdi. Linnemann, mevcut bayrak ve marşın Alman demokrasisinin temel değerlerini temsil ettiğini vurguladı.

Federal Meclis Başkanı ve CDU üyesi Julia Klöckner ile Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de benzer şekilde, bu ulusal sembollerin Almanya'nın birliğini ve özgürlüğünü temsil ettiğini belirterek değişikliğe karşı olduklarını dile getirdi.

Carsten Linnemann

"TARAFSIZLIK İLKESİ İHLAL EDİLDİ"

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Andrea Lindholz, Ramelow'un önerisinin Meclis Başkan Yardımcılığı görevindeki tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

"ULUSAL KİMLİĞE YÖNELİK BİR SALDIRI"

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Elisabeth Kaiser ve Yeşiller Partisi'nden Katrin Göring-Eckardt ise Almanya'nın bu tür sembolik tartışmalar yerine daha acil ve somut sorunlara odaklanması gerektiğini belirtti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise öneriyi "gerçeklikten kopuk" ve "ulusal kimliğe yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

ALMANYA'NIN MİLLİ MARŞI VE BAYRAĞI

1841 yılında August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılan ve 1952'de Joseph Haydn'ın bestelediği Almanya'nın mevcut milli marşı "Birlik, Adalet ve Özgürlük",aynı tarihten bu yana kullanılıyor. Siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerden oluşan bayrak ise 19. yüzyıldan itibaren özgürlükçü ve demokratik Almanya'nın sembolü olarak kabul ediliyor.