Almanya'da 80 yaşındaki eski BND Başkanı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya ile savaşa sürüklenme tehlikesinin konuşulduğu bir dönemde Berlin, son yılların en büyük istihbarat skandalıyla çalkalanıyor. Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin 1998-2005 yıllarında başkanlığını yapan, İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler üstlenen August Hanning, casusluk, gizli bilgi sızdırma ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı.Şüphelerin doğrulanması durumunda 80 yaşındaki eski istihbarat başkanı ömrünün geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirmek zorunda kalabilir.Rusya ile savaş tehlikesinin konuşulduğu, BND'nin " Almanya'nın ilk savunma hattı" olma iddiasıyla geniş yetkilerle yeniden yapılandırıldığı bir dönemde yaşanan istihbarat skandalı, Berlin'de deprem etkisi yarattı.Federal Başsavcılık açıklamasına göre eski BND Başkanı Hanning, emekli olduktan sonra teşkilattaki eski üst düzey yardımcısı Manfred D. aracılığıyla gizli istihbarat raporlarını temin etmeye devam etti. Devlet sırlarını danışmanlık hizmetlerinde kullandı.Hanning'in bazı bilgileri, ise yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılmış olabileceği üzerinde duruluyor.Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "bir yabancı istihbarat servisi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu" kaydedildi.Hanning ile eşzamanlı olarak gözaltına alınan Manfred D. ise vatana ihanet amaçlı casusluğa yardım etmekle suçlanıyor.Tespit edilebilen gizli belge sayısı iki binAugust Hanning, 1998-2005 yılları arasında, yedi yıl boyunca BND Başkanı olarak görev yaptı. 2005 yılında, Angela Merkel'in başbakanlığı devralmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. Hanning, BND'de birlikte çalıştığı Manfred D.'yi, müsteşarlık döneminde bakanlık ekibine dahil etti.Savcılık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 2009 yılında emekli olan Hanning, danışmanlık ve lobi faaliyetleri yürüttüğü sonraki yıllarda, Manfred D. ile yakın ilişkilerini sürdürdü.BND'ye döndükten sonra, tepe makamlara yakın görevler alan Manfred D., birçok gizli belgeyi para karşılığı Hanning'e sızdırdı. Federal Başsavcılık açıklamasına göre 2010 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık iki bin istihbarat belgesi ve rapor, BND'den sızdırıldı.Üstelik bu belgelerin büyük bir bölümünün devlet sırrı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Aralarında BND tarafından başbakanlıkta her hafta düzenlenen istihbarat brifingleri için hazırlanan çok gizli raporların da yer aldığına dikkat çekiliyor.Azerbaycan'a analiz hazırladığı iddiasıBaşsavcılık, Hanning'in Manfred D.'den aldığı gizli bilgileri, en az bir kez, yabancı bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırlamakta kullandığı, ancak bu analizin muhatabına ulaşıp ulaşmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı.Ayrıca Hanning'in, başka bir ülkenin istihbarat servisinden bir yetkiliyle de yoğun iletişim halinde olduğu, ona birkaç yıl boyunca siyasi bilgiler aktardığı kaydedildi.Ancak Başsavcılık, Hanning'in hangi ülke istihbaratına analiz hazırladığı ve hangi ülkenin istihbaratçısı ile yoğun iletişim halinde olduğunu açıklamadı. Alman basınında yer alan haberlerde söz konusu ülkenin Rusya olmadığı belirtiliyor.Spiegel dergisinin özel haberine göre ise savcılar, Hanning'in Azerbaycan istihbaratı ile bağlantısı olduğu şüphesini araştırıyor. Almanya'da son dönemlerin en büyük istihbarat skandalı, aslında bir kaçırılma olayı ile ilgili olarak Hamburg Savcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma sayesinde ortaya çıktı.Bu olayda Hanning ile bağlantılı bir güvenlik şirketini soruşturan savcılık, geçen yıl Eylül ayında Hanning'in evinde yaptığı aramada bir veri taşıyıcısı buldu. Yapılan incelemede veri taşıyıcısında BND'ye ait güncel ve gizli belgeler tespit edildi.Bunun üzerine dosya, casusluk suçlarını soruşturan Federal Savcılık'a iletildi. Ardından BND ve Federal Kriminal Dairesi ile işbirliği halinde Hanning ve Manfred D. hakkında gizli bir soruşturma başlatıldı.Halen gözaltında tutulan 80 yaşındaki Hanning, hakkındaki suçlamaların doğrulanması halinde ömrünün geri kalanını cezaevinde geçirmek zorunda kalabilir. Başsavcılığın suçlamaları, özellikle de vatana ihanet, ağır hapis ile cezalandırılabilecek nitelikte.BND Başkanı Martin Jäger: Taviz verilmeyecekGeçmişte istihbaratın başında olan bir ismin, casusluk şüphesiyle polis tarafından evinde gözaltına alınması kamuoyunda tartışmalara yol açarken, BND Başkanı Martin Jäger gelişmeler hakkında kısa bir açıklama yaptı.Olaydan haberdar oldukları an itibariyle derhal kapsamlı kurum içi soruşturmalar başlatıldığını ve bu soruşturmaların şüpheleri doğruladığını belirten Jäger, "iç güvenlik konusunda hiçbir taviz verilmeyecek" şeklinde konuştu.

Federal Meclis'te İstihbarat Kurumlarını Denetlemekten Sorumlu Komisyonunun Başkanı olan iktidardaki CDU'nun milletvekili Marc Henrichmann ise Hanning'e yönelik suçlamaların ulusal güvenlik ile ilgili bir mesele olduğunu belirtti. Gözaltına alınmasını da Almanya'da hukuk devletinin işlediğini ortaya koyduğunu söyledi.Henrichmann ayrıca "devlet sırlarının ifşa edilmesine tahammül göstermeyeceğiz" dedi.Komisyonun başkan yardımcısı olan, muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin milletvekili Konstantin von Notz ise suçlamaların "derhal aydınlatılmasını" talep ettiklerini ve soruşturmanın gerekli kararlılıkla yürütülmesi için hükümetten bilgi talep edeceklerini açıkladı.