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AK Partili Derya Yanık'tan Trump'ın Gazze planına tepki: Apaçık bir soykırım siyasetidir

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde dile getirdiği Gazze planına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'tan tepki geldi. Yanık, "Açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandılar. Şimdi de insanları kendi vatanlarından sürmek istiyorlar. Bu, apaçık bir soykırım siyasetidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde dile getirdiği Gazze planına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'tan tepki geldi.

"TÜRKİYE OLARAK REDDEDİYOR, KINIYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesinin bölgenin tarihine ve gerçeklerine tamamen aykırı olduğunu dile getiren Yanık, "Türkiye olarak, bu tür dayatmaları şiddetle reddediyor, kınıyoruz" dedi.

Ak Partili Derya Yanık'tan Trump'ın Gazze planına tepki

"İŞGALCİ OLAN FİLİSTİNLİLER DEĞİL, İSRAİL'DİR"

Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölgede işgalci olan Filistinliler değil, İsrail'dir. Bugün İsrail, sistematik bir şekilde Filistin'i adım adım yok etmeye çalışırken, ortaya atılan bu öneri, zorla göç ettirme ve etnik temizlik anlamına gelmektedir. İnsanları kendi yurtlarından sürmek, sadece bir göç meselesi değil, bir halkın tüm kimliğiyle birlikte silinmesi girişimidir.

"BU APAÇIK BİR SOYKIRIM SİYASETİDİR"

Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombaladılar. Açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandılar. Şimdi de insanları kendi vatanlarından sürmek istiyorlar. Bu, apaçık bir soykırım siyasetidir!

"SESSİZ KALANLAR İNSANLIK VİCDANINDA DA MAHKÛM OLACAKTIR"

İnsan haklarının, uluslararası hukukun ve adaletin açıkça ihlal edilmesine sessiz kalanlar, yalnızca tarih önünde değil, insanlık vicdanında da mahkûm olacaktır. Hukukun üstünlüğü, masum sivillerin korunması ve zorla yerinden edilmelerin engellenmesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

"TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİN HALKININ HAKLI MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kalıcı barışın ve adil bir çözümün bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz."

Ak Partili Derya Yanık'tan Trump'ın Gazze planına tepki

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin başka bir yere yerleşmesinden sonra bölgeyi ekonomik olarak geliştireceklerini açıklamış, "Birleşik Devletler Gazze Şeridi'ni devralacak ve onunla da bir iş yapacağız" demişti. ABD Başkanı "Orayı sahipleneceğiz ve oradaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız" diye konuşmuştu.

Ak Partili Derya Yanık'tan Trump'ın Gazze planına tepki

AK Partili Derya Yanık'tan Trump'ın Gazze planına tepki: Apaçık bir soykırım siyasetidir
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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