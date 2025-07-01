Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde art arda meydana gelen, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen 3.9 ile 4.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,"Çok olağan bir depremdir. Gemlik Körfezi'ni bekleyen yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü 6.4'ü geçmez. Dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor" dedi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yalova ve İstanbul'da da hissedilen sarsıntı vatandaşlarda korkuya neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu belirterek panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

"OLAĞAN BİR DEPREMDİR"

Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Bursa Gemlik'te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı'nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara'da KAK'ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul'da oradan Saros Körfezi'ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma'ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü'ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir.

"SAKINCALI BİR DURUM GÖRÜLMÜYOR"

Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi'ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de M6,2- 6.4'ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor"

Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Dünya
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.