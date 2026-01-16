Muhammed Salah'ın Hayal Kırıklığı: Mısır Yarı Finalde Elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde Mısır'ın Senagel'e 1-0 yenildiği maçta son düdük çaldığında, Muhamed Salah'ın gözlerinde yaş yoktu. Sadece hafif bir gülümseme vardı ama şüphesiz bu gülümseme büyük bir hayal kırıklığını gizliyordu.

Mısır turnuvada bir kez daha başarısız olmuş ve yine Senegal'e yenilmişti. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool forması giyen Salah'ın eski takım arkadaşı Sadio Mane'nin takımı Senegale'e. Maçta Senegal'i finale çıkaran gol de Sane'den geldi.

33 yaşındaki Salah, Fas'taki turnuvada ilk 11'de başladığı beş maçta dört gol atarak ülkesi Mısır'ı yarı finale taşıdı.

Mısır'ın çeyrek finalde Fildişi Sahili'ni 3-2 yenmesi sonrası Salah, şu ana kadarki "en iyi kamp dönemini" geçirdiklerini söylemişti.

Salah, "Hepimiz birbirimize yakınız, birbirimizi seviyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Herkes birbirine şakalar yapıyor, inanılmaz. Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalışıyoruz" demişti.

Mısır, Afrika Kupası'nın üçüncülük maçında Cumartesi günü Kazablanka'da Nijerya ile karşılaşacak.

Muhammed Salah'ın geleceği belirsiz

Muhammed Salah'ın üçüncülük maçı sonrası Liverpool'a dönmesi bekleniyor.

Salah, Liverpool formasıyla ilk 11'de son maçına 26 Kasım'da çıktı. Liverpool o maçta Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a 4-1yenildi.

O maçtan sonra ise Liverpool'un mağlubiyeti yok. 11 maçın altısını kazandı, beşinde berabere kaldı.

Ancak takımın performansı İngiltere'de hala tartışılıyor.

Liverpool'un Hollandalı menajeri Arne Slot, geçen hafta yaptığı açıklamada, takımın futbolunun bu dönemde "sıkıcı ve vasat" olduğu yönündeki eleştirileri "tamamen reddetmediğini" itiraf söylemişti.

Muhammed Salah'ın arka arkaya üç maç yedek kulübesinde oturduktan sonra Leeds'te verdiği ve Liverpool'u "kendisini yüzüstü bırakmakla" suçladığı, menajer Arne Slot ile ilişkisinin koptuğunu iddia ettiği röportajdan bu yana bir aydan uzun süre geçti.

Salah daha sona Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanında kadro dışı bırakıldı ancak kendisine para cezası verilmedi. Salah, birkaç gün sonra İngiltere Premier Ligi'nde Brighton maçında takıma geri döndü, Joe Gomez'in sakatlanması sonrası ilk yarıda oyuna girdi.

Salah ikinci yarıda bir asist yaptı ve Liverpool taraftarları tarafından sıcak şekilde karşılandı. Maç sonrası tüm tribünler alkışlar eşliğinde "Mısırlı Kral" olarak bilinen Salah'ı uğurladı. Bu, Salah'ın Mısır Milli Takımı'na katılmadan önce Liverpool'daki son maçıydı.

Slot, daha sonra yaptığı açıklamada ısrarla, Salah ile arasında "çözülmesi gereken bir sorun olmadığını" söyledi. Liverpool'un futbolcularından Curtis Jones da Salah'ın, verdiği röportaj nedeniyle takım arkadaşlarından özür dilediğini açıkladı.

Salah'ın yokluğunda Liverpool hiçbir maçı kaybetmedi ancak ayak bileğinden sakatlanan forvet Alexander Isak en az Mart ayına kadar forma giyemeyecek.

Defans oyuncusu Conor Bradley de diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Salah, Liverpool'un Cumartesi günü Premier Lig'de Burnley ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Zira Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) kuralları gereği futbolcular milli takımlarının bir turnuvadaki son maçının ertesi sabahına kadar milli takımlarıyla olmak zorunda.

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Cumartesi günü oynayacağından, Salah İngiltere'ye ancak Pazar günü dönebilecek.

Liverpool, Salah'ın dönüşüyle ilgili planlarını turnuva bitmeden açıklamayacak.

Ancak Menajer Arne Slot'a bugün düzenleyeceği basın toplantısında bu konuda sorular sorulması bekleniyor.

Salah muhtemelen Liverpool'un 21 Ocak'ta Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroda olacak.

Liverpool daha sonra 24 Ocak'ta Premier Lig'de deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Salah, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'ndan yarı finalde elenmesi öncesi, "Ülkede bu şampiyonluğu benden daha çok kazanmak isteyen kimse yok. Futbolda her şeyi kazandım. Sadece bu kupayı kazanamadım ve uzun süredir bu baskıyı üzerimde taşıyorum" demişti.

Mısır, 2023'te Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yenilerek elendiğinde Salah, sakatlığı sonrası grup maçları sırasında takımdan ayrıldığı için eleştirilmişti.

2021'de ise Salah, finalde penaltı atma şansı bulamadı zira beşinci ve son penaltıyı kullanacaktı ama yine Mane daha önce penaltı vuruşunu gole çevirerek Senegal'e şampiyonluğu getiren golü atmıştı.

Liverpool, Salah'ın geri dönmesinden memnun olacak

Salah, 2027 yazında Kenya, Uganda ve Tanzanya'da düzenlenecek bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda, hayalini gerçekleştirme şansını tekrar yakalayabilir.

O turnuva sırasında 35 yaşına girecek ve Liverpool ile mevcut sözleşmesi o yaz sona erecek. Ancak Salah hala çok formda.

Şu an için, özellikle sakatlık krizi göz önüne alındığında, .

Bradley'nin yokluğunda, sağ bek pozisyonunda Jeremie Frimpong'un oynaması muhtemel. Bu nedenle Salah, Slot'un Brighton maçında olduğu gibi 4-2-3-1 sisteminde Dominik Szoboszlai tercih edilmediği sürece sağ kanatta oynayabilir.

Salah ayrıca forvette de oynayabilir ancak şu anda bu mevkide Slot'un tercihi Hugo Ekitike.

Liverpool Menajeri Arne Slot, Brighton maçından sonra açıkça, Leeds'te yaşananları artık geride bıraktıklarını söyledi.

Ancak Salah da Liverpool'da diğer tüm futbolcular gibi, ilk 11'deki yerini hak ederek almak zorunda kalacak.

Slot o dönem, Salah'ın kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda "Benim için artık Salah diğer tüm oyuncularla aynı. Bunun cevabını zaten biliyorsunuzdur sanırım" demişti.

Anlaşılan Salah en azından sezon sonuna kadar Liverpool'da kalacak. Daha sonra Dünya Kupası'nda Mısır'ın en büyük kozu olacak.

Daha sonra ne olacağı ise henüz belli değil. Salah, maçlara ilk 11'de başlamak isteyen ve yedek kulübesinde oturmakla yetinmeyecek bir oyuncu.

Sadio Mane, Suudi Arabistan'da Al Nassr takımında oynuyor. Salah gibi 1992 doğumlu ve hala başarılı.

Mane'nin öyküsü, Salah'ın Ortadoğu'ya transferinin uygun bir seçenek olabileceğinin kanıtı.