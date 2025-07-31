Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
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Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
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Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü görüntüler tüm dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken ABD Senatosunda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda "evet" oyu verildi. Hal böyleyken Kritik bir adım da Kanada'dan geldi. Başbakan Mark Carney, Eylül 2025'teki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü yoğun saldırılar ve abluka, bölgede insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Gıda, su, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle özellikle çocuklar en büyük zararı görüyor. Gazze'de her gün yeni bir çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirilirken, Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk isimli çocuğun neredeyse bir deri bir kemik kaldığı görüntüsü tüm dünyada yankı uyandırdı.

SİLAH SATIŞINA TEPKİLER ARTIYOR

Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlatırken ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki ayrı tasarı için yapılan oylamada çok sayıda Demokrat senatör "evet" oyu kullandı. Bu gelişme, Washington yönetimi içinde İsrail'in Gazze politikalarına karşı eleştirel bir çizginin güçlendiğine işaret ediyor.

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

KANADA: FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ

Kritik bir adım da Kanada'dan geldi. Başbakan Mark Carney, Eylül 2025'teki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Carney, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Filistin yönetimi uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti. İsrail'in Gazze'deki uygulamaları durumu içinden çıkılamaz hale getirdi. On binlerce Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi kıtlığın eşiğinde."

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

"İSRAİL İÇİN KALICI BARIŞIN YOLU..."

İki devletli çözüm vizyonunun artık sürdürülebilir olmadığını belirten Carney, "İsrail için kalıcı barışın yolu, yaşayabilir bir Filistin devletini tanımaktan geçer" dedi.

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

FİLİSTİN'E YENİ YARDIM TAAHHÜDÜ

Kanada Başbakanı, Filistin'e 30 milyon dolar ek insani yardım, ayrıca Batı Şeria'nın istikrarı için 10 milyon dolarlık destek sağlanacağını da duyurdu. Carney, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2026'da seçim yapma taahhüdünü olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

15 ÜLKE DAHA İSRAİL'İN KARŞISINDA

Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak açıklama yaptı. Filistin Devleti'nin tanınmasını iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde "temel bir adım" olarak niteleyen ülkeler, ortak açıklamada şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

eylülde tanisaniz ne olacak o güne kadar insanlar sağ kalacakmı açlık ölümleri başladı gün geçtikçe sayılar katlanacak 2 milyardan fazla müslüman uyuyoruz göz yumuyoruz

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Haber YorumlarıEmir Güler:

OKADAR MASUM İNSANİN KANI VARKİ HEPİNİZİN ÜZERİNDE YATACAK YERİNİZ BİLE YOK...

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHADİORDAN:

bu savaş kaç yıldır devam ediyor fakat çocuklar daha 1 2 yaşlarında. ülkesi savaş içindeyken sevişen çocuk yapan toplumdan hiçbirşey bekleyemem bu çocukların katili önce israil sonra onları o şartlarda doğuran ebebeynlerdir !

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Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

hepsi hikaye .dost olsaydınız ilk baştan beri o masaya yumruğunuzu vurup masumların yanında olurdunuz. Amacınız barış değil ganimeti paylaşmak.

Yorum Beğen47
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Haber Yorumları5g82znc92j:

El Kahhar ismin Hürmetine Sen İsrail’i Kahr u perişan eyle ALLAH ım Bir avuç siyonist milyarlarca Müslüman aleminin önünde soykırım yapıyor Ya RABBİM sen azamet ve Yüce Şanınla Müslüman aleminin uayanma Lütfu nasip eyle

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Tevbe Suresi'nin 24. Ayeti ÇOK AÇIK...... Müslümanlar (SÜSLÜMANLAR ???....) bu ayeti uygulayacaklar mı ?.... uygulamayacaklar mı ?.....

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