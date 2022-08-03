Pasifik'te gerginliği daha da artıracak hamle! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat başlattı - Haberler

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Pasifik'te gerginliği daha da artıracak hamle! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat başlattı

ABD'li siyasetçi Pelosi'nin Tayvan'a resmi ziyarette bulunması, Çin tarafından tepkiyle karşılandı. "Ateşle oynayan kendini yakar" açıklaması yapan Çin Hükümeti, savaş tatbikatına başladı. Geri adım atmayan ABD ise Pasifik'te gerilimi daha da artıracak yeni bir hamle yaptı. Çin'e karşı ABD ordusuna kapılarını açan Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, 2009'dan bu yana en büyük ortak tatbikat başlatıldı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pasifik gezisi kapsamında dün Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin Hükümeti, daha önce ABD'yi uyarmalarına rağmen bu ziyaretin gerçekleşmesine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi. Bu açıklamanın ardından Çin ordusu savaş tatbikatına başladı.

13 yıl sonra bir ilk! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat düzenliyor

Pelosi ise Tayvan'a indikten sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" dedi. Ülkede bir dizi programa katılacak olan Pelosi, Tayvan lideri tarafından şeref madalyasıyla onurlandırıldı.

13 yıl sonra bir ilk! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat düzenliyor

Öte yandan gerginliği daha da artıracak hamle yine ABD'den geldi. ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Endonezya'nın Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı. ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi.

13 yıl sonra bir ilk! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat düzenliyor

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

13 yıl sonra bir ilk! ABD ve Endonezya, Çin'e karşı ortak tatbikat düzenliyor

ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, "2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat" olarak gösteriliyor. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz tatbikatlarını kapsayan ortak tatbikatlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

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AA / İdris Sülün - Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Eren İsmail:

NATO üzerinden Rusya Ukrayna savaşı başlattı Suriye Afganistan derken şimdide bu. ABD Asya'yı savaş alanına çevirecek umarım bu olmadan Çin Rusya birleşip ABD ye bir ders verirde akılları başına gelir fakat olan bize olacak.

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Kıvanç Koçak:

Dünya ateşle oynuyor!

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Demir Acer :

orasi eskiden Hollandanin kole ulkesiydi Rutte baskisi ile tabiki abd safini sececek bu cok normal bir sey

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