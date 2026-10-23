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ABD, Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz için ikili görüşme çağrısı yaptı

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ABD, Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz için ikili görüşme çağrısı yaptı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Washington, mutabakata doğrudan değerlendirme yapmazken Türkiye ve Yunanistan'a ikili görüşme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını onaylamasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Washington, mutabakatın kendisine ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmazken, Türkiye ve Yunanistan'a aralarındaki anlaşmazlıkları ikili görüşmeler yoluyla ele alma çağrısında bulundu.

Yunanistan merkezli Kathimerini'nin, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye-Libya mutabakatını onaylamasının bölgesel gerilimi artırıp artırmayacağı ve ABD'nin enerji yatırımları ile arama faaliyetleri açısından yeni bir belirsizlik yaratıp yaratmayacağı yönündeki sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı,  " Doğu Akdeniz'deki ortaklarımızı deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklarını iyi niyetli müzakereler yoluyla çözmeye teşvik ediyoruz" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, deniz yetki alanlarına ilişkin sorunların çözülmesinin bölgesel istikrarın yanı sıra Akdeniz'deki ekonomik faaliyetler açısından da önem taşıdığını belirterek, "Deniz yetki alanlarına ilişkin sorunların çözülmesi tüm tarafların çıkarınadır ve tüm Akdeniz bölgesine fayda sağlayacak ticari yatırım ve arama faaliyetlerinin önünü açar" değerlendirmesinde bulundu.

Washington ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların doğrudan ikili görüşmeler yoluyla ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi. Kathimerini'ye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Türkiye'nin her ikisi de NATO müttefikidir. Aralarındaki anlaşmazlıkları ele almak üzere ikili olarak görüşmelerini teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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