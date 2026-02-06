Müzakereler bitti, ABD'nin tehditleri bitmedi

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD- İran müzakerelerinin ardından henüz Washington'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir mesaj geldi.

İRAN'I KUŞATAN ARMADAYI PAYLAŞTILAR: GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Umman Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşıma, ayrıca, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi'nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı'na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" notuda düşüldü. Açıklamanın sonunda ise, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

CENTCOM'dan yapılan paylaşım şu şekilde;