Haberler

Müzakereler bitti, ABD'nin tehditleri bitmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran müzakerelerinin ardından henüz Washington'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken ABD ordusu, Umman Denizi'ndeki uçak gemisi grubunun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşıma düşülen "Güç yoluyla barış" notu ise dikkat çekti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD- İran müzakerelerinin ardından henüz Washington'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir mesaj geldi.

İRAN'I KUŞATAN ARMADAYI PAYLAŞTILAR: GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Umman Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Müzakereler bitti, ABD'nin tehditleri bitmedi

Paylaşıma, ayrıca, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi'nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı'na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" notuda düşüldü. Açıklamanın sonunda ise, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

Müzakereler bitti, ABD'nin tehditleri bitmedi

Müzakereler bitti, ABD'nin tehditleri bitmedi

CENTCOM'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

ABD ordusu, Umman Denizi'ndeki uçak gemisi grubunun fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı