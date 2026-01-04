ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

ABD'nin düzenlediği operasyonla alıkonulduğu belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin yeni bir detay gündem oldu. Uluslararası kamuoyu olayın yankılarını tartışmaya devam ederken, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları Maduro'nun ABD'li yetkililer tarafından paylaşılan fotoğraflarında farklı kıyafetler giymesine dikkat çekti.

İLK FOTOĞRAFTA GRİ EŞOFMAN TAKIMI VARDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı ilk fotoğrafta Maduro'nun üzerinde Nike marka gri bir eşofman takımı görülürken, ABD'ye ulaştığında ise iki farklı kıyafetle görüntülenmesi merak konusu oldu. Bazı değerlendirmelerde, Maduro'nun ABD'ye getirildiği uzun süreçte sağlık koşullarına öncelik verildiği ve bu nedenle kıyafetlerinin değiştirildiği ifade edildi.

CARACAS'TA HAVA SICAKLIĞI 26 DERECEYDİ

Uluslararası basında yer alan tahminlere göre, Maduro'nun eşi Celia Flores ile gece uyurken gerçekleşen baskın sırasında hafif kıyafetler giydiği düşünülüyor. Bunun gerekçesi olarak ise operasyonun yapıldığı gün Caracas'ta hava sıcaklığının 26 derece olması gösterildi.

UÇAKTAN İNİNCE MAVİ SWEATSHİRT VE ŞAPKA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Delta Force timinin yaptığı baskın sonrası Maduro'nun uçakta üşümemesi için gri eşofman giydirildiği öne sürüldü. Maduro'yu taşıdığı belirtilen Boeing 757 tipi uçağın New York'a inmesiyle birlikte Maduro'nun bu kez mavi bir sweatshirt ve şapka ile görüntülendiği kaydedildi. Bu değişimin, New York'taki hava sıcaklığının Karakas'a kıyasla çok daha düşük olmasıyla ilişkilendirildiği belirtildi. Haberde, dün New York'ta sıcaklığın -6 derece olduğu ifade edildi.

MADURO İÇİN HİPOTERMİ İDDİASI

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekerken, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilere yol açabileceğini aktardı. Bazı değerlendirmelerde, Maduro'nun Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin merkezine getirildiğinde hipotermiye işaret eden öncül belirtiler gösterdiği ileri sürüldü. Bu nedenle Maduro'nun daha kalın siyah bir sweatshirt giydiği ve başına bere takıldığı da iddia edildi.

KALIN BEYAZ ÇORAPLARI VE TERLİKLERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan fotoğraflarda Maduro'nun kıyafetleri değişse de iki aksesuarın sabit kaldığına vurgu yapıldı. Buna göre Maduro'nun kalın beyaz çorapları ve terlikleri tüm görüntülerde dikkat çekti. Terlik ve çorap kullanımının ABD'de mahkumlar için standart bir prosedür olduğu belirtilirken, bunun hem güvenlik amacı taşıdığı hem de cezaevi ortamında mantar gibi rahatsızlıkların yayılmasını önlemeye yönelik olduğu aktarıldı.