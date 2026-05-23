CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde taşları yerinden oynattı. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ise görevi devralmasına hükmeden mahkeme kararı, CHP'yi adeta yangın yerine çevirdi. Kararın ardından acil koduyla bir araya gelen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının toplantısında ise kelimenin tam anlamıyla bir "bildiri krizi" yaşandı. Özgür Özel’e destek için hazırlanan ortak metin, partiyi ikiye böldü.

GÖZLER BELEDİYE BAŞKANLARINDAYDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada verdiği karar, parti içinde hukuki ve siyasi bir kaosun fitilini ateşledi. Özgür Özel yönetimine gelen tedbiren uzaklaştırma kararı sonrası, gözler partinin en güçlü aktörleri olan büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. Yönetimin meşruiyetini korumak adına acilen bir destek bildirisi yayınlanması kararlaştırıldı ancak bu hamle, beklenen birlik beraberlik görüntüsünün aksine yeni bir krizin kapısını araladı.

TOPLANTIDA SESLER YÜKSELDİ: AHMET AKIN MASAYI ETTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında paylaştığı kulis bilgisine göre; büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı kritik toplantıda Özgür Özel’e açık destek içeren bir bildiri kaleme alındı. Ancak metnin imzaya açılmasıyla birlikte salonda tansiyon bir anda yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği yapmış ve eski yönetime yakınlığıyla bilinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hazırlanan ortak bildiriye sert bir şekilde karşı çıktı.

"İMZA ATMAM" DEDİ

Ahmet Akın’ın, mahkeme kararının ardından hazırlanan bu aceleci destek metnine imza atmayacağını net bir dille ifade ettiği öğrenildi. Toplantıdaki diğer başkanların ikna çabalarına rağmen kararından geri adım atmayan Akın, "Ben bu metne imza koymam" diyerek salonu ve toplantıyı terk etti.

Balıkesir Belediye Başkanı’nın bu hamlesi, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin partideki yeni döneme ve hukuki sürece dair aldıkları pozisyonun en somut göstergesi olarak yorumlandı.