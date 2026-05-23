Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni sezon yapılanması için teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza attı.

BEŞİKTAŞ JESUS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de gündeminde olan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticilerin Portekizli hoca ile geride bıraktığımız günlerde ilk görüşmeleri yaptığı belirtildi.

GİZEMLİ TEKLİFİ KENDİSİ İNKAR ETMİŞTİ

Al Nassr ile lig şampiyonluğuna ulaşan deneyimli teknik adam Jesus da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili konuşmuş ve "Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi bana teklif yaptı. İkinci takımın adını ise şimdilik size söylemeyeceğim, sır kalsın." demişti.

AL NASSR'DAN AYRILDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ı şampiyon yapan 71 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini duyurmuştu.