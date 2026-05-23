Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Süper Lig’e yükselen Amedspor’da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis oldu.

  • Amedspor, yeni sezon için teknik direktör arayışında Thomas Reis'i hedefledi.
  • Thomas Reis, son olarak Samsunspor'da görev yaptı ve takımı UEFA Konferans Ligi'ne taşıdı.
  • Beşiktaş da Thomas Reis'i teknik direktör adayları arasında bulunduruyor.

Trendyol 1. Lig'de başarılı bir grafik çizerek sezonu ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig biletini kapan Amedspor, yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. En üst ligde kalıcı bir kadro kurmak ve iddialı bir konumda yer almak isteyen Diyarbakır temsilcisi, teknik direktör arayışlarında rotayı tanıdık bir isme çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM THOMAS REIS

Süper Lig deneyimi olan güçlü bir profille yola devam etmek isteyen Amedspor yönetimi, gözünü Almanya’ya dikti. Levent Ümit Erol'un haberine göre; Yeşil-kırmızılı kulübün listesinin ilk sırasında, son olarak Samsunspor’da görev yapan tecrübeli teknik adam Thomas Reis yer alıyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Samsunspor'un başında sergilediği performansla adından söz ettiren Alman çalıştırıcının tek talibi Amedspor değil. Haberde, Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ın da Thomas Reis’i yakından takip ettiği ve teknik direktör adayları arasında bulundurduğu belirtildi.

SAMSUNSPOR İLE AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

Samsunspor'da yaklaşık 1.5 yıl görev yapan Thomas Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 resmi karşılaşmada 1.63'lük puan ortalaması tutturdu. Reis'in Karadeniz ekibindeki en dikkat çeken başarısı ise takımı UEFA Konferans Ligi’ne taşıması ve grup aşamalarında gösterdiği başarılı performans oldu.

Fatih Kayalı
