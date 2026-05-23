Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı

Güncelleme:
Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde somut adımların atılması ve Donald Trump’ın "Anlaşmaya çok yakınız" çıkışı Tel Aviv'de kırmızı alarm verilmesine neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelişmeleri masaya yatırmak üzere bu akşam koalisyon ortaklarıyla acil toplantı kararı aldı.

Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen ABD- İran müzakerelerinde somut adımların atılması ve peş peşe gelen kritik açıklamalar, Tel Aviv yönetiminde adeta kırmızı alarm verilmesine neden oldu.

NETANYAHU KOALİSYON ORTAKLARINI ACİL TOPLADI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam koalisyon ortaklarıyla acil toplantı gerçekleştireceği aktarıldı.

"ANLAŞMA YAKIN"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.

İRAN KANADI NE SÖYLEDİ?

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
