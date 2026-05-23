Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Irak Kürdistan Bölgesi’nin (IKBY) başkenti Erbil, bölgedeki askeri hareketliliği ve tansiyonu zirveye çıkaran yeni bir saldırıyla sarsıldı. Shafaq News'in emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erbil'de konuşlu olan İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait bir askeri üs, fırlatılan 4 roketin hedefi oldu.

Gecenin karanlığında gerçekleşen roketli saldırı sonrası üs bölgesinden alevler yükseldi.

CAN KAYBI BİLGİSİ NETLEŞMEDİ, SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, isabet eden roketlerin ardından karargâhta büyük bir yangın çıktı. Güvenlik kaynakları, saldırının hemen ardından bölgede can kaybı, yaralı sayısı ya da net maddi hasar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, ancak henüz resmi bir bilançonun netleşmediğini bildirdi. Şu ana kadar bölgedeki dengeleri değiştirebilecek bu saldırının sorumluluğunu ise hiçbir grup veya devlet üstlenmedi.

BÖLGE ATEŞ ÇEMBERİ: 2 AYDA 809 FÜZE VE İHA SALDIRISI

Bu son saldırı, Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilimin en üst düzeye tırmandığı bir döneme denk geldi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından açıklanan resmi veriler, bölgenin karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor:

20 Şubat - 20 Nisan 2026 tarihleri arasında Kürdistan Bölgesi’ne tam 809 insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlendi.

Bu yoğun saldırı dalgalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi ise yaralandı.

Erbil’deki PAK üssünü hedef alan 4 roketlik bu son eylem, bölgedeki bölgesel ve küresel güç savaşlarının Irak'ın kuzeyinde ne denli sıcak bir faza evrildiğini bir kez daha kanıtladı. Güvenlik güçleri saldırının kaynağını tespit etmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.