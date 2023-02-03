ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyelik görüşmeleri devam ederken aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an provokasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğine kapıları kapatmasıyla sonuçlanmıştı. İsveç'in imdadına yine ABD yetişirken, 27 senatörün Başkan Joe Biden'a mektup yazarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını talep ettikleri öğrenildi.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

BIDEN'A SKANDAL TÜRKİYE MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in imdadına ABD'li senatörler yetişti. Senatörler adeta Biden'a şantaj gibi bir plan sundu. CNN International'da yer alan habere göre, ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışı yapmamasını talep eden bir mektup gönderdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın provokatif eylemleri büyük infial yarattı.

"TÜRKİYE'NİN ONAY VERMEMESİ NATO'NUN BİRLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savunan senatörler Türkiye'nin onay vermemesinin Ukrayna savaşının devam ettiği kritik bir dönemde NATO'nun birliğini tehdit ettiğini iddia etti. Söz konusu mektupta F-16 satışının Türkiye'nin NATO onayından sonra değerlendirileceğinin altı çizildi. Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermemesi durumunda ise F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

İSVEÇ'İN SON UMUDU OLDU

ABD'li senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecinde İsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi. Türkiye'nin bir süredir bu satış için girişimlerde bulunduğunun altını çizen Expressen, "Biden yönetimi, F16 planının satışı konusunda temkinli bir tavır sergiliyor" yorumunda bulundu.