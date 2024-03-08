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ABD Kongresi'nde konuşma yapan Biden, oğlu Afganistan'da öldürülen bir baba tarafından protesto edildi: Baba gözaltına alındı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'deki Birliğin Durumu konuşması sırasında, oğlunu 2021'deki Kabil Havalimanı saldırısında kaybeden Steven Nikoui, 'Abbey Kapısı'nı hatırla' diye bağırdı. Saldırıda Nikoui'nin oğlu dahil 13 ABD askeri ve 170 sivil hayatını kaybetmişti. Nikoui, yasa dışı gösteri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Florida Temsilcisi Brian Mast, Nikoui'yi Biden'a 'ulusal güvenlik ve Amerikan ailelerine verdiği zararı hatırlatmak için' etkinliğe davet ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Birliğin Durumuhakkında Kongre binasında konuştuğu sırada, oğlu 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanında düzenlenen intihar bombası saldırısında oğlunu kaybeden 51 yaşındaki Steven Nikoui,"Abbey Kapısı'nı hatırla" diye bağırdı.

Polis tarafından salondan çıkarılan Nikoui gözaltına alındı.Kongre oturumunu yasa dışı şekilde engelleyen veya gösteri yapan kişilere genellikle 50 dolar para cezası verilir ve ödeme yapıldıktan sonra serbest bırakılırlar.

Abbey Kapısı, 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen saldırının gerçekleştiği yerdir. Patlama, 170 sivil ve Nikoui'nin oğlu, Onbaşı Kareem Nikoui dahil olmak üzere 13 ABD askerinin ölümüne neden oldu. Florida Temsilcisi Brian Mast, 51 yaşındaki Nikoui'yi Birliğin Durumu etkinliğne davet etti. Mast'ın Kongresi'nin web sitesindeki bir blog yazısında, Mast, Steve'in Biden'a "ulusal güvenlik ve Amerikan ailelerine verdiği zararı hatırlatmak için" davet edildiğini söyledi.

"Steve Nikoui'yi #SOTU'ya misafir olarak ağırlamaktan onur duyuyorum," diye tweet atan Mast. "Oğlu Kareem Nikoui'nin, Afganistan'dan geri çekilmesinin felaketinden dolayı öldüğünü söyledi.

ABD Kongresi'nde konuşma yapan Biden, oğlu Afganistan'da öldürülen bir baba tarafından protesto edildi: Baba gözaltına alındı

ABD Kongresi'nde konuşma yapan Biden, oğlu Afganistan'da öldürülen bir baba tarafından protesto edildi: Baba gözaltına alındı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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