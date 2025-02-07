ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

ABD Başkanı Donald Trump (78), Salı günü Beyaz Saray'da Benjamin Netanyahu'yu ağırladı. Gazze Şeridi'nin ABD tarafından devralınarak yerinden edilen Filistinlilerin topraklarında lüks tatil köyleri inşa edilmesine yönelik skandal bir planı kamuoyuna sundu. Plan, dünya genelinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Ancak hemen ardından Trump'ın ikinci başkanlık dönemine oldukça iddialı bir şekilde başlayan Cumhuriyetçi lider, İran'ı da hedef tahtasına oturttu.

11 TONLUK BOMBALAR GÖNDERECEKLER

Trump'ın Orta Doğu'daki "kriz yöneticisi" Steve Witkoff (67), İsrail'e en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerinden birini teslim edeceklerini duyurdu. Witkoff'a göre Pentagon, yeraltındaki derin sığınakları yok edebilecek devasa 11 tonluk bombalar gönderecek.

"URANYUM TESİSLERİNİ HEDEF ALABİLİRLER"

BILD gazetesinin yorum haberine göre "Mesaj net: Bu bombalarla İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah üretimi için hammadde ürettiği yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alabilir."

Habere göre bu bombaların teslimat planları, İsrail'in Tahran'la gelecekteki çatışmalara yönelik stratejik yönünün bir sinyali olarak değerlendiriliyor. İsrailliler bu mega bombaları 2000'li yılların başlarından bu yana talep ediyordu, ancak George W. Bush (78) döneminden Joe Biden'a (82) kadar tüm başkanlar bu ihracatı reddetmişti. Hatta Trump da ilk döneminde bu talebi onaylamamıştı. Bu yüzden askeri analistler, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmeye yetecek kapasiteye sahip olmadığını değerlendiriyordu. İstihbarat raporlarına göre İran, en kötü senaryoda bu yıl içinde dünyanın onuncu nükleer gücü olabilir.

2017'DE DEAŞ'A KARŞI KULLANILDI

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, "Mother of All Bombs" yani "Tüm Bombaların Anası" olarak biliniyor. MOAB, Amerika Birleşik Devletleri ordusu için geliştirilen bir güdümlü bomba. Geliştirildiği dönemde Amerikan ordusu cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan silah olarak lanse edilmişti. MOAB, ilk olarak 13 Nisan 2017 tarihinde Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanıldı.

GBU-43'ler, hava indirme platformlarında duran beşiklerde taşındıkları C-130 kargo uçağından teslim edilir. Bombalar, beşiği ve platformu uçaktan çıkaran drogue paraşütleri konuşlandırılarak atılır. Fırlatmadan kısa bir süre sonra drogue'lar serbest bırakılır ve bomba, geciktirici bir paraşüt kullanılmadan düşer. Bombaları hedeflerine yönlendirmek için GPS uydu rehberliği kullanılıyor. MOAB belirli bir hedefe karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kendi başına tipik bir ağır bombardıman görevinin etkilerini kopyalayamaz.

"YAPARLARSA, YOK EDİLİRLER"

Oval Ofis'te bu konuyla ilgili sorulara yanıt veren Trump, İran Devrim Muhafızlarının kendisine yönelik bir suikast planı hazırladığına dair güvenilir raporların bulunduğunu belirtti. Trump, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa yok edilirler," diyerek başına bir şey gelmesi durumunda olacakları açıkça ifade etti: Talimatlarımı bıraktım; geriye hiçbir şey kalmayacak.