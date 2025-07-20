ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye Çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şam yönetimine güvenlik güçlerini kullanarak Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde süren çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Masum insanlara yönelik katliamlara son verilmesi gerektiğini aktaran Rubio, "Suriye yönetimi kendi saflarındakiler de dahil olmak üzere zulümden suçlu olan herkesi sorumlu tutmalı ve adalete teslim etmeli" dedi.

Şam yönetimine güvenlik güçlerini kullanarak Süveyda'da süren çatışmaları durdurma çağrısı yapan Rubio, "Şam'daki yetkililer, DEAŞ ve İran'ın kontrolünden arındırılmış, birleşik, kapsayıcı ve barışçıl Suriye'ye ulaşma şansını korumak istiyorsa DEAŞ'ın ve diğer şiddet yanlısı cihatçıların bölgeye girmesini ve katliam yapmasını engellemek için güvenlik güçlerini kullanarak bu felaketin sona ermesine yardımcı olmalıdır" ifadesini kullandı.