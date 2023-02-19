ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 2 yıllık görev süresi içinde ilk kez Türkiye'ye gelen Blinken'ı İncirlik Hava Üssü'nde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD personeli karşıladı. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Blinken, bindikleri helikopterle bölgeye doğru harekete geçti.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerde 40 binden fazla insan yaşamını yitirirken bugün Adana'da kritik bir temas gerçekleşti.
İki yıldır ABD Başkanı Joe Biden'la yakın çalışan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ilk kez Türkiye'ye geldi. Geçen aylarda bölgeye gelmesine rağmen Türkiye'yi ve Türk yetkilileri ziyaret etmeyen Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve resmi temaslarda bulunmak adına Adana'ya ulaştı.
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne inen Blinken'i ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD personeli karşıladı.
Daha sonra mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile helikoptere binen Blinken'ın deprem bölgesinde inceleme yapacağı açıklandı.