ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 2 yıllık görev süresi içinde ilk kez Türkiye'ye gelen Blinken'ı İncirlik Hava Üssü'nde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD personeli karşıladı. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Blinken, bindikleri helikopterle bölgeye doğru harekete geçti.