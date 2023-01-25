Putin'in uykularını kaçıracak hamle! Biden "Dünyanın en yeteneklisi" diyerek duyurdu

İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermeye karar vermesinin ardından savaşın seyrini değiştirecek bir hamle de ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tipi tank göndereceklerini duyurdu. Abramsların dünyanın en yetenekli tankları olduğunu belirten Biden, "Putin Ukrayna'ya desteğimizin zamanla azalacağını düşündü ama yanıldı. Yanılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya arasında 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana devam eden savaşta, kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Almanya'nın bugün Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermeye karar vermesinin ardından bir hamle de ABD'den geldi.

"PUTİN YANILMAYA DEVAM EDİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tipi tank ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı göndereceklerini duyurdu. Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi. ABD'nin, Ukrayna birliklerini en kısa sürede eğiteceğini söyleyen Biden, "Tankları için yedek parça ve bakım desteği de vereceğiz. Putin Ukrayna'ya desteğimizin zamanla azalacağını düşündü ama yanıldı. Yanılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD, UKRAYNALI ASKERLERE EĞİTİM VERECEK

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti. Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK EK PAKET

Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

TANK DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini vurguladı.

ALMANYA DA LEOPARD 2 İÇİN ONAY VERMİŞTİ

Öte yandan Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevkiyatı için sonunda onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

UKRAYNA'NIN 10 TANKA İHTİYACI VAR

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor.

İNGİLTERE, TANK VE OBÜS TOPU GÖNDERİYOR

Ayrıca İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'ya 14 adet "Challenger-2" tanklarıyla 30 adet 155 milimetrelik "AS-90" obüs topları verileceğini söylendi. İngiltere'nin yanı sıra Polonya da Ukrayna'ya belirli miktarda Alman yapımı "Leopard" tankları göndermeyi planlıyor.