ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı - Haberler

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ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

Türkiye'de sadece 450 dolara kesim ağartma ve diğer işlemleri yaptıran Bryn Elise isimli kadın, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki kuaförün istediği 4000 dolardan daha az para harcayarak Türkiye'de istediği saça kavuştuğunu ve bu güzel ülkeye her gelen turist gibi aşık olduğunu söyledi.

Bryn Elise, şunları yazdı; Hayalindeki saç için Amerika'da 4000 dolar fiyat teklifi alınca, Türkiye'ye uçarsın ve saçlarını orada yaptırırsın"

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

"Türkiye'de yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu"

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

Bryn, en sevdiği saç sitili fotoğrafını Instagram'da gördükten sonra saç sitilistinin Türkiye'de yaşadığını öğrenince Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

İki ay sonra Türkiye'ye gelen Bryn, hayalindeki saça 450 dolar ile kavuştuğunu ve çok güzel bir ülke olan Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi.

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Türkiye Kuaför Dünya Haberler

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