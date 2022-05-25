ABD'de 19'u çocuk 21 kişiyi öldüren saldırganın okula giriş görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Abd'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un düzenlediği silahlı saldırıyla adeta kan gölüne döndü. Evde büyükannesini öldürdükten sonra silahını alarak okula giden Ramos, burada 19'u öğrenci 2'si öğretmen olmak üzere 21 kişiyi katletti.

OKULUN BAHÇESİNDE DOLANIP KATLİAM İÇİN İÇERİ GİRDİ

Olay sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından öldürülen Ramos'un okula giriş görüntüleri de ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, silahıyla okul bahçesinde bir süre dolanan saldırganın katliam için okula giriş yaptığı anlar yer aldı.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı. Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.

"SANA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR"

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu. Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı. Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi. Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. Bilmiyordum."

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

TEKSAS TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu'nda öldürülen 19 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.