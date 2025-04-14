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ABD, Çin ve Rusya ilk 3'te bile değil! İşte dünyanın en kalabalık ordusu

ABD, Çin ve Rusya ilk 3'te bile değil! İşte dünyanın en kalabalık ordusu
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Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, dünyanın en kalabalık ordusuna 7,5 milyon askerle Kuzey Kore sahip. Türkiye ise 894 bin 700 askerle 13. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarında Güney Kore, Vietnam, Hindistan ve Rusya da bulunuyor. ABD, Rusya ve Çin'in ilk üçte yer almaması dikkat çekti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) 2025 yılına ait güncel raporuna göre, dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Liste, sadece sayısal büyüklükleri değil, aynı zamanda bu orduların stratejik önemi ve askeri kabiliyetleri açısından da dikkat çekici veriler sunuyor.

ZİRVEDE KUZEY KORE VAR

Listenin zirvesinde, 7 milyon 500 bin askerle Kuzey Kore yer aldı. Onu, 6,6 milyon askerle Güney Kore ve 5,4 milyonluk mevcuduyla Vietnam izledi. Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan (4,2 milyon), Rusya (3,2 milyon) ve Çin (3,04 milyon) takip etti. Türkiye ise 894 bin 700 askerle listenin 13. sırasında yer aldı. Bölgesel güç olma iddiasını sürdüren Türkiye, bu sıralamayla dünyanın en büyük ordularından biri olarak öne çıkıyor.

ABD 9. SIRADA YER ALDI

Listede dikkat çeken bir diğer detay ise dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip ülkesi olan ABD'nin sadece 2,1 milyon askerle 9. sırada yer alması oldu. Bu durum, modern savaş anlayışında asker sayısından çok teknolojik üstünlüğün ve profesyonel kuvvetlerin ön plana çıktığını da gözler önüne seriyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARI

  • PORTEKİZ | Toplam Asker Sayısı: 263 BİN 650
  • FİNLANDİYA | 268 BİN 850
  • SUUDİ ARABİSTAN | 281 BİN 500
  • ERİTRE | 301 BİN 750
  • SİNGAPUR | 310 BİN 900
  • JAPONYA | 317 BİN 850
  • FRANSA | 335 BİN 600
  • PERU | 346 BİN
  • VENEZUELA | 351 BİN
  • İTALYA | 354 BİN 950
  • FİLİPİNLER | 357 BİN 950
  • SRİ LANKA | 362 BİN 500
  • AZERBAYCAN | 383 BİN 200
  • FAS | 395 BİN 800
  • IRAK | 423 BİN
  • YUNANİSTAN | 428 BİN 400
  • MALEZYA | 431 BİN 800
  • BELARUS | 444 BİN 850
  • CEZAYİR | 467 BİN 200
  • KOLOMBİYA | 469 BİN
  • ETİYOPYA | 503 BİN
  • MEKSİKA | 505 BİN 400
  • İSRAİL | 642 BİN 500
  • TAYLAND | 699 BİN 550
  • TÜRKİYE | 894 BİN 700
  • UKRAYNA | 990 BİN
  • İRAN | 1 MİLYON
  • ENDONEZYA | 1,09 MİLYON
  • KÜBA | 1,2 MİLYON
  • MISIR | 1,3 MİLYON
  • PAKİSTAN | 1,5 MİLYON
  • TAYVAN | 1,8 MİLYON
  • ABD | 2.1 MİLYON
  • BREZİLYA | 2,1 MİLYON
  • ÇİN | 3,04 MİLYON
  • RUSYA | 3.2 MİLYON
  • HİNDİSTAN | 4.2 MİLYON
  • VİETNAM | 5,4 MİLYON
  • GÜNEY KORE | 6,6 MİLYON
  • KUZEY KORE | 7,5 MİLYON
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAlkurt:

Bizde askerlerimizi iceri atmakla ve yipratmakla mesguluz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme106
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Haber Yorumlarıy.i:

biz kuvayı milliyeyiz .yeri zamanı geldiğinde 85 milyonda oluruz, boyle bir halk başka bıryerde yok ,

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Günümüzde sayının bir önemi yok, teknolojisi güçlü olan kazanır.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıUğraş Demiral:

Çin gerçek rakami vermemiş

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Dünyayı savaşan bir yer haline getirmek yerine barış olan ve silahsız bir yer haline getirmek için devlet anlayışının değişmesi, askeri olmayan sadece polisin olduğu ülkeler yapmak ve dünyadaki tüm silahların yok edilmesini sağlamak lazım. Bireyselcilik, pasaportsuz , isteyenin dilediği yerde yaşayabildiği, verginin fazla olmadığı bir dünya mümkün olsa keşke.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Asker sayısının bir önemi yokki biz eskiçağ da filanmı yaşıyoruz en çok silah teknoloji kimde ise o güçlü

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Haber Yorumlarısait turk:

Kalabalık olsa ne yazar? Rusya Ukrayna örneğini gördük, önemli olan düzenli ve profesyonel olması.

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

85 milyon nüfuslu Türkiyenin 894 bin,10 milyon nüfüslu israilin 642 bin askeri var şaka gibi

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