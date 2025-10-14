ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor. 20 rehine döndü ama iş bitmedi." dedi.

TRUMP: GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA ŞİMDİ BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını hatırlatarak, "Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor.20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı, ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

CENAZELERİN ENKAZLARDAN ÇIKARILMASI ZAMAN ALACAK

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas, bu akşam saatlerinde ise 4 esirin daha naaşını İsrail'e teslim edeceğini açıklamıştı.

KARŞILIKLI ESİR TAKASLARI YAPILDI

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında dün, 20 İsrailli ve 1809 Filistinli esirin takasına yardımcı oldukları sırada olumsuz durum yaşanmadığını belirtti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti. Ardından İsrail kabinesi anlaşmayı onaylamıştı.

İŞTE TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;