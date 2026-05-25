Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti

Malatya'da bir araç içerisinde tartışan biri kadın diğeri erkek iki kişi peş peşe istinat duvarından atlayarak yaralandı.

Olay, gece saat 03.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Bahçebaşı Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrılan M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) görüşmek üzere bir araya geldi. Araç içerisinde bir süre konuşan ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce genç kadın, ardından erkek şahıs yaklaşık 7 metrelik istinat duvarından peş peşe atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden ekiplerce çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı