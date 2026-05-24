Haberler

Gazeteciye tokat atan Ali Mahir başarır özür diledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’nin Meclis yürüyüşünde CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci’ye tokat atan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayına bağlanarak özür diledi. Olay anında ortamın gergin olduğunu ve korumalar ile muhabir arasında çıkan arbedeyi ayırmaya çalıştığını savunan Başarır, "Ben gazeteciye niye vurayım? Kastım asla olamaz ama o kargaşada arkadaşımızı kırdıysam tüm basın emekçilerinden özür dilerim" dedi.

  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CNN TÜRK canlı yayınında muhabir Murat Bekmezci'ye tokat attığı olayla ilgili 'Kırdıysam özür dilerim' dedi.
  • Başarır, olay anında korumalar ile basın mensupları arasındaki arbedeyi yatıştırmaya çalıştığını ve amacının muhabire saldırmak olmadığını söyledi.
  • Başarır, Meclis'teki tüm muhabirlerle iyi ilişkileri olduğunu ve basın emekçilerine yönelik kastı olmadığını belirtti.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizinin ardından Özgür Özel ile birlikte Meclis'e doğru yürüyüşe geçen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, yürüyüş esnasında CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci’ye tokat atması büyük  tepki çekmişti.  Başarır yaşananların ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak olaya açıklık getirdi ve "Kırdıysam özür dilerim" dedi.

"BEN ARAYA GİRİP DAHA BÜYÜK BİR GERİLİMİ ÖNLEDİM"

Canlı yayında olay anını anlatan Ali Mahir Başarır, o sırada ortamın aşırı kalabalık ve gergin olduğunu söyledi. Amacının muhabire saldırmak değil, aksine korumalar ile basın mensupları arasında büyüyen arbedeyi yatıştırmak olduğunu söyleyen Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir olay oldu, biraz yanlış aktarıldı. Orada arkadaşımız mikrofonu uzattı. Üç kez mikrofonu uzatınca orada bir koruma müdürü müdahale etti, Sayın Genel Başkan’ın mikrofonu elinde kaldı. Üç kez o mikrofonu almak istedi. Ben de araya girip onları ayırmaya çalıştım. Eğer o müdahaleyi yapmasam orada çok daha kötü şeyler olacaktı."

"BASIN MENSUBUNA NİYE VURAYIM?"

Kalabalık ortasında bir basın çalışanına asla tokat atmayacağını belirterek kendisini savunan Başarır, Meclis'te tüm muhabirlerle çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı:

"Ben ne ittirdim ne vurdum. Ya ben niye vurayım ona? Yani benim öyle bir şeyim, böyle bir üslubum olabilir mi? Meclis'teki herkes beni yakından tanır. Bana en muhalif meclis muhabiri bile gelse odama buyur edilir, çayını çorbasını içer, öyle gider. Benim asla basın emekçilerine yönelik öyle bir kastım ya da davranışım olamaz."

"BASIN EMEKÇİLERİNDEN ÖZÜR DİLEMEKTEN ÇEKİNMEM"

Yaşanan kargaşanın yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerini tamamlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, her şeye rağmen ortaya çıkan tablodan üzüntü duyduğunu belirterek, "Eğer bir yanlış anlaşılma olduysa, o kargaşada arkadaşımızı kırdıysam tüm basın emekçilerinden özür dilemekten asla çekinmem. Kırdıysam özür dilerim" diyerek canlı yayında geri adım attı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Eline saglık iktidar yakası ccn türk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama taşındı: Takibi de bıraktı

Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı