Gazeteciye tokat atan Ali Mahir başarır özür diledi

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizinin ardından Özgür Özel ile birlikte Meclis'e doğru yürüyüşe geçen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, yürüyüş esnasında CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci’ye tokat atması büyük tepki çekmişti. Başarır yaşananların ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak olaya açıklık getirdi ve "Kırdıysam özür dilerim" dedi.

"BEN ARAYA GİRİP DAHA BÜYÜK BİR GERİLİMİ ÖNLEDİM"

Canlı yayında olay anını anlatan Ali Mahir Başarır, o sırada ortamın aşırı kalabalık ve gergin olduğunu söyledi. Amacının muhabire saldırmak değil, aksine korumalar ile basın mensupları arasında büyüyen arbedeyi yatıştırmak olduğunu söyleyen Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir olay oldu, biraz yanlış aktarıldı. Orada arkadaşımız mikrofonu uzattı. Üç kez mikrofonu uzatınca orada bir koruma müdürü müdahale etti, Sayın Genel Başkan’ın mikrofonu elinde kaldı. Üç kez o mikrofonu almak istedi. Ben de araya girip onları ayırmaya çalıştım. Eğer o müdahaleyi yapmasam orada çok daha kötü şeyler olacaktı."

"BASIN MENSUBUNA NİYE VURAYIM?"

Kalabalık ortasında bir basın çalışanına asla tokat atmayacağını belirterek kendisini savunan Başarır, Meclis'te tüm muhabirlerle çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı:

"Ben ne ittirdim ne vurdum. Ya ben niye vurayım ona? Yani benim öyle bir şeyim, böyle bir üslubum olabilir mi? Meclis'teki herkes beni yakından tanır. Bana en muhalif meclis muhabiri bile gelse odama buyur edilir, çayını çorbasını içer, öyle gider. Benim asla basın emekçilerine yönelik öyle bir kastım ya da davranışım olamaz."

"BASIN EMEKÇİLERİNDEN ÖZÜR DİLEMEKTEN ÇEKİNMEM"

Yaşanan kargaşanın yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerini tamamlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, her şeye rağmen ortaya çıkan tablodan üzüntü duyduğunu belirterek, "Eğer bir yanlış anlaşılma olduysa, o kargaşada arkadaşımızı kırdıysam tüm basın emekçilerinden özür dilemekten asla çekinmem. Kırdıysam özür dilerim" diyerek canlı yayında geri adım attı.