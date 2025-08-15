Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana

Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da uçaklarından indikten sonra, kırmızı halıda yan yana gelip el sıkıştı. 6 yıl sonra bir araya gelen iki lider arasında, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için yapılacak görüşme başladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesi için umutlar bir kez daha arttı. Dünya gözünü, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilecek görüşmeye dikti.

TRUMP VE PUTİN'İN UÇAKLARI ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Alaska'ya geldi. ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağı, görüşmenin düzenleneceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne iniş yaptı. Ardından Putin'in uçağı aynı üsse inişini gerçekleştirdi.

İKİ LİDER 6 YIL SONRA KIRMIZI HALIDA YAN YANA

İki lider, askeri üsteki kırmızı halıda yan yana geldi. Önce tek başına yürüyen Trump, Putin'in yanına gelmesini bekledi. Putin ve Trump el sıkıştı. 6 yıl sonra bir araya gelen lider, daha sonra kendilerini bekleyen araca birlikte binerek görüşmenin yapılacağı yere hareket etti.

GÖRÜŞMENİN YAPILACAĞI ODADAN İLK KARE

Tarihi zirvenin saatler içerisinde başlaması beklenirken, iki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan da ilk kare geldi. Duvardaki, "Barışın peşinde" yazısı dikkat çekti.

ÜÇE ÜÇ FORMATTA GERÇEKLEŞECEK

Zirveye kısa bir süre kala Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın görüşmesinin "üçe üç" formatında gerçekleşeceğini, Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff'un katılacağını açıkladı.

"6-7 SAAT SÜREBİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskovik ise lider arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini ifade etti. Peskov, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını bildirirken; görüşmenin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

İŞTE MASADAKİ GÜNDEMLER

Görüşmede 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

"ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLACAK

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
500

Türkmen Beyi:

Bu bunağında bizim bunaktan farkı yok

z4csyy4jzr:

bakalim nereye saldırma plani yapilacak

Siyah&Beyaz null:

adam gerçek dünya lideri, abdyi Avrupa'yı kısaca tüm natoyu karşısına alıp Ukrayna'ya savaş açtı ülkesini korumak için helal yoldaş

TCNaci BÜYÜKKAL:

Biri Filistinlilerin kanları ellerinde, diğeri de Ukraynalıların kanları ellerinde :DDDDD :DDDD

