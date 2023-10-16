ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, 10. gününe girilen İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük bir hata olacağını ifade eden Biden, Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Biden, " İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur." dedi.

"İSRAİL'İN SAVAŞ KURALLARINA UYACAĞINA İNANIYORUM"

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu. İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

"GAZZE'NİN İŞGAL EDİLMESİ BÜYÜK BİR HATA OLUR"

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS TAMAMEN YOK EDİLMELİ AMA BÖLGEDE FİLİSTİN DEVLETİ DE OLMALI"

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

"ABD ASKERİNİN SAVAŞA DAHİL OLMASINA GEREK YOK"

ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirten Biden, "Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak" dedi. Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

"GAZZE'DE 2 MİLYON KİŞİ İÇİN İNSANİ BİR KORİDOR OLUŞTURMALI"

Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dair ise Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) bugün bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti. Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim ( İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil." diye konuştu.

İRAN'IN SALDIRIYA DAHİL OLDUĞU YÖNÜNDE AÇIK DELİL YOK

Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın." vurgusunda bulundu. Biden, İran ve Hizbullah'ın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın Hamas saldırısına dahil olduğu yönünde açık bir delil bulunmadığını söyledi. İran'ın Hamas ve Hizbullah'ı sürekli olarak desteklediğini kaydeden Biden, "Ancak saldırıyı önceden biliyorlar mıydı? Saldırıyı planlamaya yardım ettiler mi? Henüz bu yönde bir kanıt yok." dedi.

ABBAS VE NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Biden, dün Filistin lideri Mahmud Abbas ile da bir görüşme yapmıştı. Biden'ın görüşmede Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla çalıştıklarını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşen Biden, sivillere gıda, su ve ilaç temini konusunu ele almıştı. İsrail'in başlattığı karşı saldırıda Filistinlir siviller hayatlarını kaybediyor. Tel Aviv yönetimi Gazze'de uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Bunların yanısıra İsrail, Gazzelilere gıda, yakıt, su ve elektrik akışını kesmiş durumda.