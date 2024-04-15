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ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

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Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin yarattığı kriz devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

IRAK BAŞBAKANI KONUŞURKEN SAATİ İLE OYNADI

Sık sık gafları ve kameralar karşısında sıra dışı hareketleri ile gündeme gelen Biden'ın Irak lideri konuşurken tavırları dikkat çekti. Kameraların yansıyan görüntülerde Biden'ın saati ile oynadığı görüldü.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

NELER KONUŞULDU?

İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istedikerini belirten Sudani, ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Joe Biden Saray Irak Politika Dünya Haberler

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