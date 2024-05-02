AB Komisyonu Başkanı Lübnan'a gitti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mali destek karşılığında yeni bir göç anlaşmasını görüşmek üzere, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile bugün Lübnan'a gitti.

Von der Leyen, ziyaret öncesi Lübnan’a yönelik 1 milyar euroluk bir yardım paketi açıkladı.

AB yönetimi, 2024-27 yıllarını kapsayan mali yardım paketiyle, mültecilerin Lübnan’da tutulmasını istiyor.

Lübnan yönetimi ise Suriye’de bazı bölgelerin güvenli olduğunu belirterek, mültecilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda AB’yi ikna etmeye çalışıyor.

Von der Leyen ve Christodoulides’in ziyareti, Lübnan’dan Kıbrıs’a yönelik sığınmacı geçişini önlemeyi amaçlıyor.

Ziyaretin bir başka amacı da, yeni göç anlaşmasıyla, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, göç sorununu kullanan aşırı sağa yönelik bir mesaj vermek.

Tahminlere göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğu Lübnan’dan Kıbrıs’a geçen yılın ilk çeyreğinde 78 kişi yasa dışı yollarla geçerken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 2.000'i geçti.

Kıbrıs hükümeti, kaçak yolla gelen sığınmacı sayısının artmasını önlemek için Brüksel yönetiminden yardım istedi.

AB Konseyi'nin 17-18 Nisan tarihlerinde yaptığı özel toplantının ardından, mali destek karşılığı Lübnan ile yeni bir anlaşma yapılması benimsendi.

Toplantıda, AB yönetiminin, “mülteciler, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar da dahil olmak üzere Lübnan'daki en savunmasız insanları desteklemesi” kararlaştırıldı.

AB Komisyonu toplantısında, Suriyeli mültecilerin “güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerine” yönelik koşulların sağlanması ihtiyacının da altı çizildi.

Çarşamba günü Lefkoşa’yı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile birlikte Beyrut’a haraket etti.

Von der Leyen, uçuş öncesi, AB’nin Lübnan’a 2024-27 yılları arasında 1 milyar euroluk yeni mali yardım paketi planını açıkladı ve bu desteğin Lübnan halkına yönelik eğitim, sosyal koruma ve sağlık gibi temel hizmetleri güçlendireceğini söyledi.

Lübnan ordusu ve diğer güvenlik güçlerine sınır yönetimi ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularında ekipman ve eğitim desteği de sağlanacak.

AB Komisyonu, 2011 yılından bu yana, Lübnan'a 3 milyar eurodan fazla mali destek sağladı. Bunun yaklaşık 2,6 milyar eurosu Suriyeli mültecilerin yanı sıra Lübnan'daki ev sahibi toplulukları desteklemek için kullanıldı.

Lübnan ne istiyor?

Ancak Lübnan hükümeti, sadece mali destek değil, Suriyeli sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini de istiyor.

Lübnanlı yetkililerin, Suriye’de birçok kentin artık güvenli durumda olduğunu ve sığınmacıların buralara yerleştirilebileceği konusunda Von der Leyen’i ikna etmeye çalışacakları belirtiliyor.

Daha önce Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a konuşan Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci olarak kabul edilen çok sayıda insanın Suriye'ye gidip geldiğini biliyoruz ve kaydediyoruz" dedi.

Ülkedeki Suriyelilerin sayısının Lübnan nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirten Hajjar, bu nedenle Lübnan'daki kimliğin, geleneklerin ve yaşam biçiminin ortadan kaybolduğunu söyledi.

NOS’a konuşan Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sarah Wolff’a göre, Lübnan’la yapılacak anlaşma, AB’nin daha önce Tunus, Moritanya ve Mısır ile imzaladığı anlaşmaların bir benzeri olacak.

Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi aşırı sağın anketlerde yükseldiğine işaret eden Wolff, AB yönetimin, Lübnan anlaşmasıyla yasa dışı göçün önlenmesine yönelik mesaj vermek istediğini belirtiyor.