97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

ANORA FİLMİ TÖRENE DAMGA VURDU

Törende sinema sektörünün kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızları bir araya geldi. Ana sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği törene damgasını vuran film Anora oldu. Toplam altı dalda aday gösterilen film, bunların beş tanesini kazandı.

22 YIL SONRA İKİNCİ OSCAR'INI ALDI

Bu yılki törenin sürprizlerinden biri de Adrien Brody'nin 22 yıl sonra ikinci Oscar Ödülü'nü kazanması oldu. Brody 2003 yılında henüz 29 yaşındayken Piyanist filmiyle yine en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Bu yıl da The Brutalist ile aynı ödüle değer görüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTMAKTA ZORLANDI

Ünlü oyuncu, teşekkür konuşması sırasında çok heyecanlıydı... Bir ara gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Brody, konuşmasında uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Chapman ve onun iki çocuğuna da teşekkür etti.

Mikey Madison.

MIKEY MADISON EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

40 yılı aşkın kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen Demi Moore ise törenden eli boş döndü. Ünlü oyuncu Oscar'ı genç meslektaşı Mikey Madison'a kaptırdı.

Paul Tazewell.

TÖRENDE BİR İLK

Wicked filmiyle en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar kazanan Paul Tazewell, bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı olarak tarihe geçti.

İşte 97'nci Oscar Ödülleri'nde en iyiler:

En iyi film: Anora (Sean Baker)

En iyi erkek oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En iyi kadın oyuncu: En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En iyi yönetmen: Sean Baker

En iyi uluslararası film: I'm Still Here (Brezilya: Walter Salles)

En iyi orijinal senaryo: Anora (Sean Baker)

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

En iyi makyaj ve saç tasarımı:Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillon (The Substance)

En iyi kurgu: Anora (Sean Baker)

En iyi yapım tasarımı: Wicked (En iyi yapım tasarımı: Wicked (Nathan Crowley, Lee Sandales)

En iyi orijinal şarkı: Emilia Perez (El Mal- (Clément Ducol, Jacques Audiard, Camille Dalmais)

En iyi kısa belgesel: The Only Girl In The Orchestra (Molly O'Brian, Lisa Remington)

En iyi uzun metraj belgesel film: No Other Land (Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham)

En iyi ses: Dune Part 2 (Richard King, Gareth John, Ron Bartlett)

En iyi görsel efekt: Dune Part 2 (Stephen James, Rhys Salcombe, Paul Lambert, Gerd Nefzer)

Live Action Kısa Metraj: I'm Not A Robot (Victoria Warmerdam, Trent)

En iyi sinematografi: Lol Crawley (The Brutalist)

En iyi müzik: The Brutalist (Daniel Blumberg)

İTFAİYE GÖREVLİLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Los Angeles'ta ocak ayında çıkan büyük yangında görev alan itfaiye görevlileri de törenin sürpriziydi... Sunucu Conan O'Brien'ın davetiyle sahneye çıkan itfaiye görevlileri konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Los Angeles'ta ocak ayında çıkan büyük yangında görev alan itfaiye görevlileri de törenin sürpriziydi... Sunucu Conan O'Brien'ın davetiyle sahneye çıkan itfaiye görevlileri konuklar tarafından ayakta alkışlandı. O'Brien "Onlar birer kahraman" diyerek itfaiye görevlilerini sundu.

Basel Adra.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞİM BENİM GİBİ ÖZGÜR YAŞAYAMIYOR"

En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. 2019 ile 2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, kısa süre önce bir kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi.

Filmin, Filistinli kardeşlerinin uzun yıllardır katlandığı acı gerçeği yansıttığı belirten Adra (Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz" diye konuştu. Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.

Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil" diyerek tamamladı sözlerini.