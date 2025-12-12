Haberler

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güncelleme:
Almanya'nın Hanau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın imhası sırasında oluşan basınç dalgası öngörülenden daha şiddetli oldu. Olayda 60 kişi doğrudan etkilenirken, bazı konutlarda maddi hasar meydana geldi.

  • Almanya'nın Hanau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mühimmatın kontrollü imhası sırasında beklenenden güçlü bir basınç dalgası oluştu.
  • Patlama 60 kişiyi doğrudan etkiledi ve bazı konutlarda cam kırıkları ile yapısal hasar meydana geldi.
  • Patlatılan mühimmatın 'stör bombası' olarak tanımlandığı açıklandı.

Almanya'nın Hanau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mühimmatın kontrollü imhası sırasında basınç dalgası beklenenden güçlü çıktı, 60 kişi doğrudan etkilenirken bazı konutlarda maddi hasar oluştu.

YAPISAL OLARAK BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Hanau şehir yönetimi, patlama sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ancak oluşan yoğun basınç nedeniyle bazı binalarda cam kırıkları ve yapısal hasar meydana geldiğini açıkladı. Hasarın kapsamının belirlenmesi için bölgede detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı.

KORUYUCU BARİYER HASARI ENGELLEYEMEDİ

Yetkililer, patlama esnasında ortaya çıkan basınç dalgasının öngörülenin üzerinde olduğunu vurgularken, çevredeki yapıları korumak amacıyla önceden kurulan ve 15 konteynerden oluşan koruyucu bariyerin hasarı tamamen engelleyemediğini bildirdi. Teknik Yardım Kurumu'na bağlı iki statik uzman, binalar üzerindeki etkileri incelemek üzere bölgeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle bazı sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılırken, olası hırsızlık riskine karşı ek önlemler alındı.

60 KİŞİ PATLAMADAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Patlamadan etkilenen yaklaşık 60 kişinin evlerine dönüşlerinde itfaiye ekipleri ile psikososyal acil destek birimlerinin hazır bulunacağı, vatandaşların dairelerine kontrollü şekilde ve ekipler eşliğinde girebileceği belirtildi. İlk değerlendirmelerde fosforlu bir yangın bombası olabileceği düşünülen mühimmatın, yapılan ayrıntılı analizler sonucunda bu tür olmadığı anlaşıldı. Darmstadt Bölge Valiliği Sözcüsü, işaretleme ve şeklin farklı bir mühimmata işaret ettiğini belirterek patlatılan cismin "stör bombası" olarak tanımlanan bir tür olduğunu açıkladı.

500

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

buna sebep... yabancı zihniyetli kişileri böyle şeylere (plan projeye) ortak edersen, kazalar kaçınılmaz oluyor. bir hastanenin kapısında ölüm ve yaralanma oldu çarpan elektrik yüzünden. yabancı biri geldiği memleketin zihniyeti ile iş görüyor (bu kadar yeter vs) hakiki alman gibi titiz değil.

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

almanyada öğrenilmemesi gereken meslek... kepçe operatörü.ikide bir gündem olur bulunan bombalar

