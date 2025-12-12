80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

Almanya'nın Hanau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mühimmatın kontrollü imhası sırasında basınç dalgası beklenenden güçlü çıktı, 60 kişi doğrudan etkilenirken bazı konutlarda maddi hasar oluştu.

YAPISAL OLARAK BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Hanau şehir yönetimi, patlama sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ancak oluşan yoğun basınç nedeniyle bazı binalarda cam kırıkları ve yapısal hasar meydana geldiğini açıkladı. Hasarın kapsamının belirlenmesi için bölgede detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı.

KORUYUCU BARİYER HASARI ENGELLEYEMEDİ

Yetkililer, patlama esnasında ortaya çıkan basınç dalgasının öngörülenin üzerinde olduğunu vurgularken, çevredeki yapıları korumak amacıyla önceden kurulan ve 15 konteynerden oluşan koruyucu bariyerin hasarı tamamen engelleyemediğini bildirdi. Teknik Yardım Kurumu'na bağlı iki statik uzman, binalar üzerindeki etkileri incelemek üzere bölgeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle bazı sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılırken, olası hırsızlık riskine karşı ek önlemler alındı.

60 KİŞİ PATLAMADAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Patlamadan etkilenen yaklaşık 60 kişinin evlerine dönüşlerinde itfaiye ekipleri ile psikososyal acil destek birimlerinin hazır bulunacağı, vatandaşların dairelerine kontrollü şekilde ve ekipler eşliğinde girebileceği belirtildi. İlk değerlendirmelerde fosforlu bir yangın bombası olabileceği düşünülen mühimmatın, yapılan ayrıntılı analizler sonucunda bu tür olmadığı anlaşıldı. Darmstadt Bölge Valiliği Sözcüsü, işaretleme ve şeklin farklı bir mühimmata işaret ettiğini belirterek patlatılan cismin "stör bombası" olarak tanımlanan bir tür olduğunu açıkladı.